Spider-Man: Across the Spider-Verse | Actores de doblaje profesionales critican a Sony por poner a influencers a doblar la película

Spider-Man: Across the Spider-Verse se encuentra a pocos días de estreno en salas de cine y el entusiasmo se mantiene firme, al menos en parte. Esta semana se reveló que muchos de los nuevos Spideys de la película serán interpretados (en países de América Latina) por influencers de las redes sociales. Lo anterior causó revuelo entre la comunidad de doblaje mexicana y varios de sus actores más famosos se han pronunciado en contra de la decisión de Sony al contratar personas que no tienen experiencia alguna en el terreno de la actuación de voz.

El trabajo de doblaje no puede ser realizado por cualquiera debido a su complejidad y exigencias técnicas y artísticas. Los actores de doblaje tienen una sólida formación vocal, capacidad de interpretación y una gran habilidad para sincronizar sus voces con los movimientos labiales y gestos de los personajes animados o actores originales. Además, deben tener un dominio del idioma en el que se realiza el doblaje, así como conocimiento cultural para transmitir las mismas emociones y matices expresivos del personaje original. Requiere un alto nivel de profesionalismo, adaptabilidad y capacidad de trabajar bajo presión para lograr una interpretación convincente y de calidad.

A pesar de lo anterior, Sony ha recurrido a influencers para tomar algunos papeles secundarios de Across the Spider-Verse: Javier Ibarreche (La Mancha), Juan Guarnizo, Alex Montiel (El Buitre), Andrés Navy, Pipe Punk (Metro Spider-Man), Gaby Meza, Alex Parker (Spider-Monkey) y Gris Verduzco. Las críticas negativas hacia los elegidos han llenado las redes sociales, en especial Twitter, enmarcando una protesta que en años previos ya se había realizado tras ver muchos ejemplos de estudios que contratan a star-talents, influencers, youtubers, etcétera, sin preparación en doblaje. El gran imán de todos ellos es su alto número de seguidores y al alcance que tiene su contenido en redes sociales (a excepción de Ibarreche, que sí tiene formación como actor).

Carlos Segundo, famoso actor de doblaje por ser la voz de Piccolo en Dragon Ball y Woody en la mayoría de las películas de Toy Story, tuvo una reunión virtual con Pipe Punk en su canal dedicado a hacer gameplays, uno de los influencers invitados a Across the Spider-Verse. Con más de 2 millones de seguidores en YouTube y 1.1 millón en Twitter, Segundo y Punk discutieron la presencia de personas de Internet en el reparto de Across the Spider-Verse, con el primer afirmando lo siguiente:

Así, a boca de jarro. A ustedes los llaman por sus seguidores, no por su talento. Los llaman por la publicidad gratuita que van a obtener. Es un movimiento mercadológico, sin menospreciar lo que hacen ustedes.

Otros actores de doblaje mexicanos también emitieron algunas opiniones en redes:

Nuestra profesión por años ha sido el patito feo.

Muchas marcas no querían trabajar conmigo por que solo era actriz de doblaje y eso no vendía, solo era de nicho, a nadie le iba a interesar.

Así que hoy tener estos reconocimientos a nuestro talento en doblaje como una mención… — Jezzylush 💟 (@jezzylw) May 16, 2023

que horror en verdad, no tienen el mayor respeto al trabajo de nosotros como actores — Juan Carralero Oficial (@carralero_juan) May 16, 2023

Spider-Man es un personaje muy querido debido a su humanidad. A lo largo de los años, los lectores y espectadores se han identificado con Peter Parker, un joven común que lucha con los problemas de la vida diaria mientras equilibra su responsabilidad de ser un héroe. Su historia de superación, sus valores y su sentido del humor han resonado en las personas, generando empatía y conexión emocional. Además, su diseño icónico, sus habilidades sobrehumanas y su galería de villanos memorables han contribuido a su popularidad duradera. Spider-Man personifica el poder y la responsabilidad, y ha dejado una huella perdurable en la cultura popular.

Spider-Man-Across the Spider-Verse llegará a las salas de cine el próximo 1 de junio. Puedes leer la sinopsis oficial a continuación:

Miles Morales regresa para el próximo capítulo de la saga ganadora del Oscar Spider-Verse, una aventura épica que transportará al amigable vecino de Brooklyn, Spider-Man, a través del Multiverso para unir fuerzas con Gwen Stacy y un nuevo equipo de Spider-Gente, para enfrentarse a un villano más poderoso que cualquier otro que hayan conocido.

