Sony confirma película live-action de Miles Morales y Spider-Woman

Verdaderamente no hay mejor momento para ser fan del amigable Hombre Araña. Luego de años de especulación, y tras el éxito de Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100%, la productora Amy Pascal, la figura central en la franquicia arácnida de Sony, ha confirmado que el estudio tiene en desarrollo un filme en live-action de Miles Morales y otra película de Spider-Woman.

En entrevista con Variety, Amy Pascal confirmó que habrá mucho Spider-Man en el futuro. Además de la secuela animada Beyond the Spider-Verse, reveló que Sony tiene planeada una película de Miles Morales y otra más de Spider-Woman. Aunque no especificó mucho más, quedan muchas dudas sobre si este sería el paso a la acción real de los personajes de la franquicia animada de Phil Lord y Chris Miller.

El medio parece sospechar que todos estos proyectos estarán relacionados y que Hailee Steinfeld regresaría como Gwen Stacy, alias Spider-Woman, para dicho proyecto. Desde que comenzó la gira de prensa de Spider-Man: A Través del Spider-Verso - 95% medios como Collider han especulado que cabe pensar que pronto, en particular el personaje de esta joven actriz, podría dar el salto al live-action.

Como saben, A través del Spider-verso verá a Miles conocer a la Sociedad Arácnida, una organización de todas las versiones de Spider-Man. No obstante, la amenaza de la Mancha, un individuo con la capacidad de crear agujeros entre dimensiones, causará estragos y él y Gwen deberán detenerlo con ayuda de otros de sus homólogos de universos alternos.

El momento de esta revelación, a un día del estreno de la película, pone la mira en el título de la secuela Beyond the Spider-Verse (Más allá del Spider-verso), lo que algunos fans creen podría indicar que, en efecto, el live-action sería el camino para la franquicia. Otros son todavía más atrevidos y especulan que incluso sería el camino hacia un crossover todavía más importante con futuras películas del MCU como Secret Wars. Sólo el tiempo lo dirá.

Lo que resulta inverosímil es que Lord y Miller (Lluvia de Hamburguesas - 87%, Comando Especial 2 - 84%, La Gran Aventura Lego - 96%) hayan dedicado tanto tiempo a las entregas animadas sólo para luego arrojarse a la acción real. Aunque es posible imaginar un universo en el que quizá Miles y Gwen se verían como personas de la vida real. Parece algo ilógico que dos entregas animadas concluyan de lleno en una entrega que no utilice esas técnicas para su narrativa.

De momento, no queda más que esperar a ver qué sorpresas nos depara Spider-Man: A Través del Spider-Verso - 95%, filme que llega a salas a partir de mañana. En cuanto a los fans de Miles, habrá todavía más de dónde sacar para ellos pues antes de concluir el año lo veremos de vuelta en Marvel’s Spider-Man 2, el esperado juego de Playstation que lo verá enfrentarse a Venom y Kraven junto a Peter Parker.

