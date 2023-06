The Last of Us: se revela presunta fecha de inicio de grabación de la segunda temporada

The Last of Us - 97% se convirtió en un éxito de HBO Max desde su primer día, generando tendencia en redes sociales y dejando a Pedro Pascal en una muy buena posición antes los fans, de nuevo. Aunque la primera temporada terminó hace algunos meses, la segunda ya se encuentra en camino y nueva información revela que las grabaciones podrían comenzar a finales de año, una buena noticia para el público en vista de la extensa huelga de guionistas que se ha desatado en la industria de entretenimiento estadounidense.

La serie presenta la historia de Joel y Ellie, quienes habitan un mundo post-apocalíptico devastado por una pandemia. Joel, un hombre endurecido por la tragedia, es asignado para llevar a Ellie, una joven valiente y misteriosa, a un grupo de resistencia llamado los Luciérnagas. A medida que atraviesan un paisaje peligroso y encuentran diversos desafíos, Joel y Ellie desarrollan una relación inquebrantable mientras luchan contra las amenazas de infectados y los sobrevivientes despiadados. La historia explora temas profundos como el amor, la pérdida, la moralidad y la esperanza, dejando a los jugadores cautivados y conmocionados por el viaje emocional que se desarrolla a lo largo del juego.

Bella Ramsey, actriz de Ellie, ofreció una nueva entrevista con Vanity Fair, adelantando que la segunda temporada de The Last of Us abordará temas similares a los de la primera, pero con un tono mucho más sombrío: “Es más oscura. Es realmente una historia sobre la venganza y una continuación de la primera temporada sobre los peligros del amor incondicional.” Discussing Film sostiene que los nuevos capítulos comenzarán sus grabaciones a finales de año, por lo que, tentativamente, la temporada llegaría a principios de 2025 o en un punto más avanzado.

A diferencia de muchas series y películas, The Last of Us parece ser la adaptación que finalmente rompió por completo con la maldición que rodea a este tipo de proyectos. Craig Mazin y Neil Druckmann, quien trabajó como director del videojuego, están logrando una labor excepcional, probando que la historia de un medio interactivo puede funcionar en la pantalla chica o grande. ¿Veremos más casos como este en el futuro? Por ahora, Ramsey y Pascal siguen disfrutando de los beneficios de la fama, ganando terreno en la industria, preparándose para regresar al terrible escenario del mundo desolado en The Last of Us.

Aunque la primera temporada no ha terminado, la segunda tiene a los fans con las expectativas en lo más alto, situación que seguramente representa un desafío para los showrunners. El tiempo de lanzamiento de The Last of Us II, el videojuego, fue bastante oscuro. Ni siquiera habían transcurrido las primeras 24 horas desde la publicación cuando los comentarios en redes y sitios web especializados ya eran negativos. Muchos fanáticos no se tocaron el corazón y condenaron por todo lo bajo al título; las críticas más feroces se dirigieron hacia los aspectos del guión que aparentemente no tienen sentido, el desarrollo de algunos personajes y un final que muchos no pudieron aceptar. The Last of Us Part II dividió opiniones y será interesante observar si tiene alcances en la pantalla chica. ¿La recepción de la segunda temporada podrá ser diferente?

The Last of Us: Part II continúa la historia de Ellie, la compañera de Joel, cinco años después de los sucesos del primer juego. La trama se inicia con un acontecimiento trágico que impulsa a Ellie a embarcarse en un viaje en busca de venganza, adentrándose en un paisaje post-apocalíptico peligroso y sin ley. Durante su odisea, Ellie enfrenta obstáculos tanto emocionales como físicos, mientras se enfrenta a las consecuencias de sus actos. Una vez más, se exploran temas como la venganza, el perdón, el amor y la pérdida en un mundo brutal e implacable, con una Ellie más salvaje que nunca, dispuesta a lo que sea con tal de cumplir su objetivo, heredando algunas lecciones bastante oscuras de Joel.

