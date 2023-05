Bella Ramsey pide más espacio para los artistas no binarios en las entregas de premios

Bella Ramsey volvió a la atención mediática gracias a The Last of Us - 97%, serie en la que interpreta a una joven queer cuya historia de vida dejó maravillados a muchos. Ahora, en entrevista con Vanity Fair, la actriz sostiene que las personas no binario necesitan y merecen más espacios en las entregas de premio, un sitio en el que siempre han dominado la heteronormatividad. Ramsey continúa pronunciándose a favor de la representación LGBT, después de todo, ella misma se identifica como no binario, aunque también acepta utililzar los pronombres she/her.

Conocida por su destacado papel como Lyanna Mormont en la popular serie de televisión Game of Thrones - 59%, Ramsey ha demostrado habilidades impresionantes y versatilidad en la interpretación, capturando la atención del público con su actuación valiente y convincente. Aunque su papel en Game of Thrones la catapultó a la fama, Bella ha continuado expandiendo su trayectoria con proyectos como la serie de televisión The Worst Witch. A través de su talento y dedicación, ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento y promete un futuro lleno de éxitos y logros aún más impresionantes.

Con The Last of Us regresó a la pantalla chica de manera triunfal, uniendo esfuerzos con el famosísimo Pedro Pascal y pasando a ser tendencia en redes por varias semanas. Al ser una persona no binaria, Bella Ramsey opina que los individuos con esta identidad merecen mayor visibilidad en las entregas de premios, es por eso que solicita una mejor atención y espacios para todes elles:

No quiero que las limitaciones en términos de lenguaje en las categorías sean una razón por la que los actores no binarios como yo no podamos ser celebrados. Y puede abrir una conversación sobre cómo se siente, siempre que sea consciente del hecho de que no es lo ideal, pero también de que encontrar alternativas es realmente complejo.

