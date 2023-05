Pedro Almodóvar dice que ya vio The Last of Us y no le gustó

The Last of Us - 97% se convirtió rápidamente en una de las series más vistas de HBO Max, todo gracias a los esfuerzos de su equipo creativo y a la enorme campaña de publicidad implementada por el estudio. La gran mayoría del público quedó fascinado con la adaptación, sin embargo, Pedro Almodóvar no es uno de ellos. En entrevista con Fotogramas, el director español admite que ya vio la serie pero que no fue de su agrado. Algunos fans acérrimos podrían cargar contra el cineasta por sus palabras.

Protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, The Last of Us está basada en el videojuego homónimo y se desarrolla en un mundo postapocalíptico. La historia nos presenta a Joel, un contrabandista endurecido, y Ellie, una adolescente inmune a una infección fúngica que ha diezmado a la humanidad. Juntos, se embarcan en un peligroso viaje a través de Estados Unidos en busca de una cura para la enfermedad. En el camino, se enfrentan a infectados y a otros supervivientes desesperados, mientras desarrollan un vínculo emocional y se ven obligados a tomar decisiones difíciles para sobrevivir en un mundo brutal y despiadado.

El videojuego de The Last of Us fue un éxito rotundo en 2013 y diez años después hizo posible la serie de televisión. Con nueve capítulos y mucha acción, pero también momentos emotivos, esta producción capturó la atención del mundo, pasando a ser uno de los éxitos más grandes de HBO, a la par de otros enormes títulos como Game of Thrones - 59% o La casa del dragón - 91%. Pero Almodóvar, quien bajo su mando ha hecho posible grandes logros cinematográficos como La Voz Humana - 100% y Dolor y Gloria - 96%, no quedó impresionado con The Last of Us y así lo declara:

La he visto, sí. Me alegro muchísimo del éxito que ha tenido Pedro, tanto con esta como con The Mandalorian, pero no me parece una gran serie. No me interesan los videojuegos y veo muy difícil darle profundidad a esa narración. Eso sí, tanto Pascal como Bella Ramsey, a la que le espera un futuro radiante porque es buenísima, están fantásticos porque defienden algo a base de aplomo físico. Aún así, veré la segunda temporada.

Pedro Almodóvar trabajó recientemente con Pedro Pascal en Extraña Forma de Vida - 100%, su nueva película que ya tuvo la oportunidad de ser presentada en el Festival de Cine de Cannes. Las primeras críticas celebran esta producción de cine western queer en la que Pascal y Ethan Hawke destacan con un par de actuaciones memorables. Por el momento no tiene fecha de estreno en salas de cine convencionales. Puedes leer la sinopsis oficial a continuación:

Un hombre cruza a caballo el desierto que le separa de Bitter Creek. Viene a visitar al Sheriff Jake. Veinticinco años antes, ambos, el sheriff y Silva, el ranchero que cabalga a su encuentro, trabajaron juntos como pistoleros a sueldo. Silva viene con el pretexto de reencontrarse con su amigo de juventud, y en efecto celebran su encuentro, pero a la mañana siguiente el sheriff Jake le dice que la razón de su viaje no es el recuerdo de su vieja amistad.

Pedro Pascal ha logrado un vasto reconocimiento en los últimos años gracias a su trabajo en series como Game of Thrones - 59%, The Mandalorian - 80% y The Last of Us - 97%, convirtiéndose en una de las estrellas más grandes del cine y la televisión en el principio de siglo, logrando mantener su popularidad por las periodos de tiempo sin recaídas, siempre presente en las tendencias y en los edits del público en TikTok, Instagram y Twitter. Al respecto de su trabajo con Pascal, Ethan Hawke declaró lo siguiente durante su estancia en Cannes (vía Variety): “Me gusta que me quieran, sabes que no me importa. Si resulta ser un hombre muy atractivo y extremadamente talentoso, mejor que mejor.”

Uno de los siguientes proyectos de Pascal es Gladiador 2, película a la que se unió recientemente y de la que no se tiene conocimiento sobre el papel que interpretará. Se estrena el 22 de noviembre de 2024.

