Pedro Pascal asegura que ama sus roles de papá en The Mandalorian y The Last of Us

Pedro Pascal es una de las figuras más amadas de la industria del entretenimiento en la actualidad, una figura que combina el talento con la diversidad. El actor de origen chileno ha obtenido algunos de los papeles con mayor impacto, alcanzando niveles de fama que pocas veces se observan en Hollywood durante tiempos tan prolongados. Sus intervenciones en series como The Last of Us - 97% y The Mandalorian - 80% le permitieron interpretar a un par de personajes que tienen algo en común: ser padres. Ahora, en entrevista con The Hollywood Reporter, la estrella de 48 años admite que ama sus roles, que le encanta trabajar con figuras paternas.

La popularidad de Pedro se elevó de manera radical en los últimos tres años. Ya era conocido por su trabajo en la cuarta temporada de Game of Thrones - 59% como el temerario príncipe Oberyn Martell, y en Narcos - 96%, la aclamada serie de Netflix. Por supuesto que la gloria llegó con su colaboración junto a Disney y Lucasfilm a través de The Mandalorian, mientras que The Last of Us vino a reforzar todos sus logros, pasando a ser una de las luminarias más deslumbrantes, acaparadora de tendencias y presente en algunas de las producciones cinematográficas más esperadas del futuro. Por supuesto que el actor disfruta de las oportunidades le han dado.

Me estoy divirtiendo con eso. [Lo de ser un papi o daddy] parece un poco relacionado con el papel. Hubo un período en el que el mandaloriano es muy paternal con el bebé Grogu, y Joel es muy paternal con Ellie. Estas son partes de papá. Eso es lo que es. No soy un papá y (mira directamente a la cámara) no voy a ser un papá.

El personaje de Din Djarin ha logrado ganarse el cariño del público debido a su enigmática personalidad, su código de honor y su dedicación inquebrantable hacia la protección y cuidado de su clan y, especialmente, de su ahora hijo adoptivo, el adorable Grogu. Su historia de redención y su valentía frente a desafíos abrumadores han generado empatía y admiración entre los espectadores, mientras que su apariencia icónica y su habilidad en el combate le han otorgado un carisma inigualable. El Mandaloriano personifica el espíritu del guerrero solitario y muestra la fuerza y la vulnerabilidad de un héroe en constante búsqueda de su identidad y propósito, lo que ha llevado a su enorme popularidad y afecto por parte de la audiencia.

Por otro lado, el personaje de Joel Miller, visto en The Last of Us, ha conquistado el corazón de los fans debido a su complejidad y humanidad. Joel es un superviviente endurecido en un mundo postapocalíptico, pero a su vez, es capaz de mostrar compasión y amor. Su historia de pérdida y dolor, así como su determinación incansable para proteger y cuidar a aquellos a quienes ama, hacen que los espectadores se conecten emocionalmente con él. Su evolución como personaje a lo largo de la serie es notable, mostrando su vulnerabilidad y la capacidad de aprender de sus errores. Joel encarna la lucha por la supervivencia, y su relación paternal con Ellie añade una capa adicional de emotividad. Estas cualidades hacen que el personaje de Joel Miller sea querido por el público.

A Pedro Pascal se le atribuye el apodo "daddy" debido a su atractivo físico, su carisma y su habilidad para interpretar personajes cautivadores. El término "daddy" se utiliza coloquialmente para referirse a una figura masculina atractiva y deseable, y en el caso de Pedro, su presencia en pantalla ha llevado a que los fans le otorguen ese apelativo como muestra de admiración. En muchas entrevistas, él mismo ha jugado con la palabra, por ejemplo, su aparición en la premiere de The Last of Us, cuando declaró para Entertainment Weekly “I’m your cool slutty daddy” (soy tu papi genial y cachondo), entre otras interacciones con la prensa, reivindicando una y otra vez su posición como la estrella del momento.

La cuarta temporada de The Mandalorian ya se encuentra en desarrollo, también la segunda de The Last of Us. Por el momento no existe fecha de estreno para ninguna.

