The Mandalorian: Pedro Pascal admite que sólo hace la voz porque no soporta el traje

Aunque Pedro Pascal llamó mucho la atención del público con su pequeña pero impactante participación en Game of Thrones - 96%, su fama todavía tardó unos años en llegar. Narcos - 78% y Kingsman: El Círculo Dorado - 51% ayudaron mucho, pero de manera sorprendente fue The Mandalorian - 90% el título que realmente lo puso sobre el mapa y lo convirtió en una de las celebridades más apreciadas de la industria. Lo curioso es que el personaje de esa serie de Star Wars usa casco prácticamente todo el tiempo, así que lo único que se puede apreciar es su voz. Los fans han discutido mucho sobre la verdadera labor del actor y ahora él mismo confirma una de las sospechas más grandes: que desde hace tiempo él sólo presta voz al personaje.

Sigue leyendo: Pedro Pascal revela su método para combatir la ansiedad y la inseguridad

Luego de la crisis que se dio entre los fanáticos más cerrados de Star Wars por la trilogía de Daisy Ridley y Adam Driver, Lucasfilm comenzó a plantear nuevas historias que se desarrollaran dentro de este mundo, pero no necesariamente se dedicaran a los Jedi. Jon Favreau, director de Iron Man - El Hombre de Hierro - 93%, propuso una historia original sobre un hombre que se encuentra con una misión que no puede cumplir como esperaba y por la que termina cambiando por completo toda su moral y sus creencias.

La idea era añadir nuevos personajes y elementos a un canon ya establecido en vez de cambiar aspectos que ya son muy conocidos entre los fans. Esta propuesta, y el explotar por momentos la nostalgia de los seguidores, fueron puntos indispensables para el éxito de la primera temporada de The Mandalorian. La serie western está ubicada unos cinco años después de Star Wars: Episodio VI - El Regreso del Jedi - 80% y nos muestra a un cazarrecompensas que es enviado a recolectar a un ser especial para las fuerzas del Imperio, pero cuando el protagonista lo encuentra y observa su inocencia, simplemente no puede completar la tarea que sabe acabará con su vida.

Este giro en su moral es lo que hace interesante a la serie, en especial porque se enfrenta directamente con la premisa religiosa del sector mandaloriano al que pertenece. Por supuesto, la historia no podía limitarse a este viaje de huida y rescate, por lo que el creador y los escritores pusieron al frente toda la tradición de estas facciones y comenzaron a conectar a los personajes con otros que aparecen o aparecerán en sus propias series, como El libro de Boba Fett - 63%. The Mandalorian tuvo tal éxito que incluso llamó la atención de aquellos que no son seguidores de Star Wars, y esto abrió las puertas a Pascal para tomar otros roles importantes como en The Last of Us - 97%.

También te puede interesar: Rumor: Pedro Pascal está insatisfecho con el rumbo de The Mandalorian y dejará la serie

El gran problema con The Mandalorian es que sufrió de lo mismo que han sufrido todos los títulos de Star Wars y que tiene que ver con la explotación desmedida de una historia que tal vez debió tomar otro rumbo o terminar su ciclo a tiempo. La más reciente temporada de la serie no causó gran impacto entre las audiencias, y muchos se quejaron de que la calidad no era la misma. De igual forma, algunos se preguntaron por qué Pedro Pascal debía asociarse tanto con el personaje y el éxito de la obra si sólo prestaba voz al protagonista y no filmaba sus escenas. Esto derivó en un montón de teorías y fotos y videos de prueba donde cada grupo trataba de defender su postura.

Algunos aseguran que Pascal nunca está en el set y su trabajo llega en la post-producción, mientras que otros dicen que sí llega a filmar escenas con el casco, pero no necesariamente todas, especialmente cuando el actor está ocupado con otros trabajos. El que el intérprete explicara alguna vez cómo se siente usar el famoso casco, no terminó por despejar las dudas. Sin embargo, ahora los fans tendrán más material para discutir, pues en una charla para The Hollywood Reporter donde Pascal se reunió con otros actores como Evan Peters, Jeff Bridges y Kieran Culkin, entre otros, él mismo confirmó que desde hace tiempo su única labor es dar voz a Din Djarin y explicó cómo se llegó a ese punto:

Hubo una gran cantidad de experimentación, estuve en el traje durante mucho tiempo y, francamente, mi cuerpo no estaba preparado para la tarea en lo que respecta a los cuatro meses [de filmación]. Pero yo estaba dentro del traje. Estuve en una cantidad significativa, una cantidad elástica [pretende tirar de su cuello, donde el traje le irritaría]. Pero ahora lo hemos descubierto, lo cual es genial y, sorprendentemente, me dio la oportunidad de poder ir y hacer otras cosas.

En el set de The Mandalorian, Brendan Wayne es quien da vida al personaje, aunque él también tiene dobles de riesgo para las tareas más complejas, y en post-producción llega Pedro Pascal a dar voz. Lo que es un hecho es que él sí estuvo en el traje y filmó dentro de él en lo posible, pero en algún punto eso fue demasiado complicado. Además, la larga duración de las grabaciones le impedían tomar otros papeles importantes, y considerando su fama actual es indispensable que aproveche todas las oportunidades posibles.

No te vayas sin leer: Pedro Pascal protagonizará Weapons, la nueva película de Zach Cregger