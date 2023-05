Pedro Pascal no asistió al Festival de Cannes 2023 para ir a la graduación de su hermana

Dicen que los latinoamericanos siempre ponen a la familia en primer lugar, mucho más que otros pobladores del mundo. Prueba de lo anterior parece ser Pedro Pascal, quien ha dicho no al Festival de Cine de Cannes, colocando en primer lugar a su hermana Lux Pascal, quien recientemente se graduó de Julliard. El actor chileno deslumbró en redes sociales con algunas imágenes junto a sus seres queridos, quienes celebraron la finalización de una gran etapa en la vida de la más pequeña de los hermanos.

La buena nueva se reveló a través de Instagram, tanto en el perfil de Pedro como en el de Lux. La actriz transgénero de 30 años culminó sus estudios en Julliard, institución educativa de renombre mundial en el campo de las artes escénicas, ubicada en la ciudad de Nueva York. La escuela ha formado a muchos artistas y profesionales destacados, y su enfoque en la excelencia artística y la formación integral ha establecido altos estándares en el campo. Lux se reveló como mujer trans en 2021 e inmediatamente recibió todo el apoyo de Pedro y su familia.

Pascal compartió algunas fotografías de su hermana a través de historias en Instagram, portando su toga y birrete, y añadiendo algunos emojis de corazón. Otras imágenes comenzaron a circular en Internet, con Pedro, Lux y otros miembros de la familia.

pedro and nicolas at lux's graduation today 🫶🏼 pic.twitter.com/YmfP26LpxE — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) May 19, 2023

pedro pascal with his sister lux at her graduation today 🤍 pic.twitter.com/wSLa0m3fE5 — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) May 19, 2023

pedro pascal with lux and her friend rodd at their graduation pic.twitter.com/TtK3Yrpz9s — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) May 20, 2023

Además de las fotografías junto a su hermana, Pedro Pascal también concedió algunas a sus fans en Julliard, con muchos de ellos arremolinándose para obtener una exclusiva con la estrella que tiene a Hollywood a sus pies ahora mismo. Cabe mencionar que Pedro tenía un compromiso importante en el Festival de Cine de Cannes 2023 con el estreno de Extraña Forma de Vida - 100%, su nueva película con Ethan Hawke dirigida por Pedro Almodóvar. El chileno dejó de lado aquella importante celebración para ir a una todavía más especial y los fans lo están amando por eso.

Extraña Forma de Vida es un western queer en el que tanto Pedro como Ethan interpretan a una pareja gay que se somete a las circunstancias de su tiempo, viéndose después de muchos años para traer de regreso un viejo sentimiento. Puedes leer la sinopsis oficial a continuación:

Un hombre cruza a caballo el desierto que le separa de Bitter Creek. Viene a visitar al Sheriff Jake. Veinticinco años antes, ambos, el sheriff y Silva, el ranchero que cabalga a su encuentro, trabajaron juntos como pistoleros a sueldo. Silva viene con el pretexto de reencontrarse con su amigo de juventud, y en efecto celebran su encuentro, pero a la mañana siguiente el sheriff Jake le dice que la razón de su viaje no es el recuerdo de su vieja amistad.

Ahora mismo, Pedro disfruta del amor de las redes sociales gracias a sus arduos años de trabajo siendo la estrella de The Mandalorian - 80%, la serie de Disney Plus ubicada en el universo de Star Wars en la que interpreta a Din Djarin, el héroe de la galaxia lejana que todos aman en la actualidad; aunque su cara no se muestra demasiado, y la mayoría de sus escenas son grabadas por otro actor utilizando el traje completo del mandaloriana, Pascal se lleva buena parte del amor; ahora los fans están a la espera de que en futuras temporadas el chilena aparezca más a menudo, libre del casco que guarda la identidad de Djarin.

Por otro lado, en meses más reciente, Pedro volvió a tener éxito gracias a su labor en The Last of Us - 97%, exitosísima serie de HBO Max en la que tomó el papel de Joel Miller, un personaje de varias capas que es el favorito pero también un gran odiado por las decisiones tomadas al final de la primera temporada. Esta producción se basa en el videojuego homónimo de Naughty Dog, un triunfo para la consola PlayStation que a menudo es considerado como una de las mejores experiencias interactivas ofrecidas por la industria gamer. La segunda temporada ya se encuentra en desarrollo y los fans esperan ver de regreso a sus personajes favoritos en una aventura que traerá más pruebas, dolor y venganza.

