Jeanne du Barry es el mayor éxito en taquilla de la década para una película de apertura de Cannes

Durante el reciente Festival de Cine de Cannes, la película que abrió el evento fue Jeanne Du Barry, escrita, dirigida y protagonizada por Maïwenn, y co-protagonizada por Johnny Depp. El drama de época no tenía asegurado el éxito, pero al contar con un actor tan popular como Depp, que fue el centro de atención en los últimos años por el enfrentamiento legal contra su ex-esposa, generó altas expectativas sobre el filme, y ahora se ha dado a conocer que se trata de un éxito de taquilla en Francia.

De acuerdo con la distribuidora Le Pacte (vía The Hollywood Reporter) Jeanne Du Barry acumuló 401,481 entradas durante su primera semana de exhibición, cifra que la convierte en el mayor éxito para una película de apertura de Cannes en una década, desde que El Gran Gatsby - 48%, de 2013, se estrenó en el festival y en cines de Francia al mismo tiempo, y se compraron 760,438 entradas.

La diferencia abismal es que El Gran Gatsby, dirigida por Baz Luhrmann, era una superproducción de Hollywood. La mayoría de las veces el festival abre con una cinta independiente francesa, y tradicionalmente esa misma noche se estrena en cines del país. No es descabellado atribuir el exito de la cinta a la presencia de Depp, pues en su momento fue el actor mejor pagado del mundo, con éxito masivos como la saga de Piratas del Caribe, y papeles reconocidos por la crítica como el de Ed Wood - 92% y Descubriendo El País De Nunca Jamás - 83%.

La nueva cinta del actor obtuvo una ovación de siete minutos, lo que lo conmovió hasta las lágrimas, pero eso no significa que los críticos la aplaudieran igual, de hecho dividió opiniones. Hasta la fecha no se sabe si Jeanne du Barry será estrenada en los Estados Unidos, y tal vez eso tenga que ver con las polémicas en torno a Depp y a la misma Maïwenn, quien además de sus éxitos en el mundo del cine, es conocida por ser crítica del movimiento #MeToo, y recientemente fue acusada de agredir al periodista Edwy Plenel, a quien le escupió mientras cenaba en un restaurante parisino. Plenel publicó una investigación sobre las denuncias de abuso sexual contra el cineasta Luc Besson, exesposo de Maïwenn.

En cuanto a Johnny Depp, uno creería que habría sido perdonado en Hollywood tras ganar el juicio por difamación contra Amber Heard (La Chica Danesa - 69%, London Fields - 0%, The Stand - 80%), pero algunos creen que su reputación sigue manchada en su país de origen. Depp y Heard se conocieron durante la filmación de The Rum Diary (2011), y finalmente se casaron en 2015. No obstante, su matrimonio fue efímero, con Heard solicitando el divorcio en mayo de 2016 alegando abuso doméstico por parte de Depp, una afirmación que él siempre negó.

La separación fue desordenada y pública, marcada por acusaciones de ambas partes. Las tensiones aumentaron cuando Heard escribió un artículo en el Washington Post en 2018 donde, sin mencionar a Depp directamente, describía su experiencia con la presunta violencia doméstica, y en el título de la columna se declaraba víctima de “violencia sexual”. En respuesta, Depp la demandó por difamación por US$ 50 millones.

La situación se intensificó aún más cuando Depp demandó al periódico británico The Sun por un artículo que lo describió como un "golpeador de esposas". En un juicio muy publicitado y polémico, el tribunal británico falló a favor de The Sun, concluyendo que el periódico había demostrado que la mayoría de sus afirmaciones eran sustancialmente verdaderas. El veredicto le costó a Depp su trabajo en Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore - 50%, pero en 2022 ganó el juicio por difamación contra Heard, y la carrera de la actriz se hundió por completo.

