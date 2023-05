Lily-Rose Depp elogia a su padre Johnny Depp por la ovación que recibió en Cannes 2023

Hasta hace unos años, Johnny Depp era uno de los actores más solicitados y taquilleros de la industria, y aunque eso cambió con todo el escándalo provocado por la relación y posterior divorcio con Amber Heard, el famoso juicio que se desarrolló hace un año demostró que él tenía la estrategia perfecta para volver. Tomará tiempo y resistencia de su parte si es que quiere recuperar su estatus completo, pero al menos ahora es más aceptado entre la crítica y el público, siendo Lily-Rose Depp la más emocionada por la recepción que su última cinta tuvo en Cannes 2023.

Luego de pasar por un juicio muy comentado y muy estratégico, la figura del intérprete se restauró bastante ante el ojo público, pero encontrar trabajo era una tarea distinta. Luego de que fuera acusado por violencia y nombrado como golpeador de esposas, el actor tuvo que dejar atrás la saga de Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore - 50% y Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra - 79%, y aunque recibió una compensación económica bastante buena, este hecho le quitó su alto puesto en Hollywood. Él mismo explicó en varias ocasiones que tomó estas decisiones de las productoras como una traición directa, por lo que no tiene intenciones de volver a trabajar con ellas aunque tenga la oportunidad.

Incluso antes de ganar el juicio, la figura de Depp ya estaba siendo analizada con otros ojos, y en Europa encontró un buen refugio para volver a actuar. La directora y actriz Maïwenn sorprendió a muchos cuando anunció que el actor daría vida al rey Luis XV en Jeanne Du Barry, cinta que retrataría la vida de la cortesana que se ganó el amor del gobernante y escaló posiciones sociales contra todo pronóstico. En cuanto la gente pudo apoyar de manera pública al intérprete, esta cinta se convirtió en uno de los estrenos más esperados, en especial porque se veía como el gran regreso de Johnny Depp, uno que, en teoría, podía incluso llevarlo a la temporada de premios.

Los organizadores de Cannes sabían perfectamente que incluir esta cinta entre su selección oficial causaría un escándalo que era bienvenido para ellos, pues cualquier forma de atención es importante en estos tiempos donde los servicios de streaming acaparan a los espectadores. El festival defendió su postura ante los que criticaban la decisión de estrenar Jeanne Du Barry en esta edición, en especial porque no formaba parte de la lista de títulos en competencia y se percibió como una estrategia poco lograda. Todo este contexto sólo hizo que los críticos y los cinéfilos prestaran más atención de la necesaria a la cinta que al final obtuvo críticas negativas casi en su totalidad.

Pero la tradición de Cannes es hacer sentir bien a los participantes así que no hay función donde no se de una ovación de pie. El truco es reconocer, por la duración y entusiasmo de los aplausos, qué tan genuina es esa aceptación y en el caso de Jeanne Du Barry el reconocimiento parecía ser exclusivo para el regreso de Depp, incluso si era en una obra menor y si su propio trabajo no era el mejor de su trayectoria. Videos donde se puede ver al actor al borde de las lágrimas circularon en redes sociales y el público no tardó en definir sus respectivas posturas.

Pero para Lily-Rose Depp, hija del actor y quien también asistió a Cannes para presentar The Idol, el recibimiento para su padre fue realmente importante. La modelo y actriz siempre se ha mantenido al margen de las controversias de su progenitor, pero en este caso aprovechó la oportunidad para asegurar que está muy orgullosa de él y de que ambos puedan trabajar en lo que tanto aman. En entrevista con Entertainment Tonight Canada (vía Variety), la joven comentó:

Estoy increíblemente feliz por él. Estoy muy emocionada. Y es increíble que los dos podamos hacer proyectos de los que estamos muy orgullosos.

Aunque el estreno de Jeanne Du Barry estuvo rodeado de controversia, nada se compara con lo que sucedió con el proyecto de Lily-Rose Depp. The Idol es una serie muy esperada que pronto estrenará en HBO y aunque el tener a Sam Levinson como director ya marcaba una cierta tendencia sobre lo que se podría ver, los críticos en general no la consideran tan atinada como Euphoria - 80%. El mayor poroblema es que se dieron muchas quejas sobre la explotación sexual visual de la protagonista, quien prácticamente aparece desnuda o en circunstancias sexuales todo el tiempo, y eso que sólo se mostraron los primeros dos episodios, por lo que la obra ya está siendo catalogada como explotadora, pornográfica y una fantasía misógina sin remedio.

