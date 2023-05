Guillermo del Toro elogia Barry

La cuarta y última temporada de Barry - 90%, la exitosa serie de HBO, estrenó su décimo episodio este 28 de mayo, el cual dio fin a esta comedia dramática de humor negro. Este lunes por la noche, el querido y aclamado director mexicano Guillermo del Toro publicó a través de su cuenta oficial de Twitter un mensaje en donde elogia sin ataduras la serie y a su creador y protagonista, Bill Hader. Puedes ver el tuit de del Toro a continuación:

BARRY was a beautiful experiment- bright, anarchic, bold- full of invention and messy humanity. And it was the heralding of Bill Hader’s talent as a director and guiding force. An articulate, brave and cultured filmmaker. S4, E3 had an iffy cameo- but, other than that…