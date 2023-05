Black Eyed Peas quiere trabajar junto a Guillermo del Toro

¿Quién no quiere trabajar con Guillermo del Toro? El guionista, productor y director es uno de los nombres más respetados en la industria del cine y una de las figuras más importantes para entre el talento mexicano. No es raro que actores, escritores y otros creadores lo busquen como apoyo o hablen públicamente de su deseo de encontrar algún proyecto en el que puedan unir visiones, pero no todos tienen la oportunidad. Lo más interesantes es cuando alguien que pertenece a otra industria también quiere trabajar con el responsable de Pinocho de Guillermo del Toro - 96% y El Callejón de las Almas Perdidas - 72% basado simplemente en su gran actitud y talento, como es el caso de la banda Back Eyed Peas.

Black Eyed Peas es una banda que tuvo un gran momento de fama gracias a su discos Elephunk y Monkey Business, donde Fergie se unió al grupo como vocalista femenina. A pesar de que en esta etapa tuvieron sus mejores sencillos, los integrantes llevan años trabajando en este mundo y la salida de Fergie no los detuvo en lo absoluto. El último disco que lanzaron fue Elevation en noviembre del año pasado y todavía están promocionándolo en distintos circuitos, especialmente ahora que preparan una gira muy especial por México.

La banda siempre ha encontrado en Latinoamérica un público muy leal y especial, y es por eso que decidieron regresar para dar varios conciertos en los últimos meses de este año. Según El Universal, Black Eyed Peas arrancará su gira en Torreón el próximo 30 de septiembre, luego se dirigirá a Querétaro para una función el el 1 de octubre, y el 5 del mismo mes se presentarán en Monterrey. Aunque por ahora no se ha revelado el lugar donde tocarán en la Ciudad de México, la fecha ya se confirmó para el 6 de octubre, y no se detendrán aquí.

La banda también viajará a Puebla el 7 de octubre, a Mérida el 12, a Cancún el 14 y cerrarán con broche de oro en Guadalajara el 21 de octubre, cubriendo en lo posible el territorio nacional. Black Eyed Peas anunció esta gira durante un evento por su participación en el Festival Tecate Emblema, y aunque todavía no se han dado a conocer los establecimientos donde van a tocar, ellos mismos prometieron que esa información quedará clara el próximo 23 de mayo, así que los fans deberán estar atentos para la venta de boletos.

Aprovechando su paso por México, los integrantes hablaron de lo importante que es este país para ellos, sí por su público, pero también por la diversidad de artistas y estilos que se dan aquí. En la conferencia de prensa, Will.i.am explicó que para evitar estancarse buscan nuevos ritmos musicales y los latinos siempre son una gran influencia, y es por eso que también se mantienen atentos a las nuevas voces. Taboo explicó:

Nosotros somos fans de artistas jóvenes como Becky G y sabemos que ella hizo una canción con Peso Pluma, así que obviamente es algo natural para nosotros trabajar con un artista así. Somos fans de los nuevos artistas, así que sería una bendición trabajar con alguien como él pero también las nuevas generaciones que están inspirando con su música y poniendo en alto a México.

Pero su apreciación por el talento nacional no se limita a la música:

Ojalá podamos trabajar con Guillermo del Toro.

Aunque no hacen mención sobre cómo les gustaría trabajar con él, es posible que su admiración sea tal que aceptarían básicamente cualquier oportunidad para cumplir con ese sueño. Además, no sería tan extraño ver a estos músicos en la gran pantalla aunque sea en un rol pequeño, pues no hay que olvidar que el propio Will.i.am tuvo un rol importante en X-Men Orígenes: Wolverine - 38%.

La música de Black Eyed Peas se ha usado para infinidad de series y películas, pero rara vez han aparecido ellos en alguna propuesta así. Sin embargo, ya sea como talento de voz, armando un soundtrack o como actores de oportunidad, no serían los primeros en encontrar un espacio en Hollywood, al menos por un rato. Por su parte, a nadie sorprende que Guillermo del Toro sea un nombre que admiran, pues el director sólo mejora su reputación con el paso de los años, y parece que ahora quiere enfocarse en restaurar el legado de la animación como un formato para todas las edades y no sólo para las infancias.

