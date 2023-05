The Lord of the Rings: Gollum es calificado como el peor videojuego del año

La obra de J.R.R. Tolkien es considerada uno de los puntos cumbre de la literatura fantástica, y los estudios de cine y televisión siguen buscando la forma de explotar su popularidad, como lo demuestra la serie El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder - 90%, de Amazon, y las películas en desarrollo por parte de Warner Bros., pero también el mundo de los videojuegos es terreno fértil para adaptaciones de Tolkien. Desafortunadamente, el videojuego más reciente, The Lord of the Rings: Gollum, ha sido destrozado por los gamers, quienes lo consideraron una gran decepción.

A pesar de que sufrió varios retrasos, lo cual podría haber servido para perfeccionar el juego, The Lord of the Rings: Gollum ha sido recibido con reseñas negativas, hasta el punto de que, de acuerdo con IGN, ya es el videojuego peor calificado de lo que va de 2023. En Metacritic hay una lista con los 298 juegos lanzados hasta ahora, y en el punto más bajo de la lista se encuentra The Lord of the Rings: Gollum.

Desarrollado por Daedalic Entertainment, el título fue anunciado en marzo de 2019 con una fecha de lanzamiento originalmente programada para 2021. La historia transcurre entre los eventos de El Hobbit y El Señor de los Anillos, y se encuentra disponible para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, y en futuro estará disponible para Nintendo Switch.

A través de un comunicado, Daedalic Entertainment se disculpó con los que adquirieron The Lord of the Rings: Gollum y quedaron decepcionados (vía Level Up):

Nos gustaría disculparnos sinceramente por la experiencia decepcionante que muchos de ustedes han tenido con The Lord of the Rings: Gollum tras su lanzamiento. Reconocemos y lamentamos profundamente que el juego no cumpliera con las expectativas que establecimos para nosotros mismos o para nuestra audiencia. Por favor, acepten nuestras sinceras disculpas.

Entre los videojuegos inspirados en El Señor de los Anillos más populares se encuentran los que derivaron directamente de las películas de Peter Jackson. Warner Bros. adquirió en aquel tiempo la licencia para publicar juegos ambientados en la Tierra Media, lo que llevó al lanzamiento de diversos títulos en la década de 2000. La década de 2010 presenció el lanzamiento de tres juegos de El Señor de los Anillos más oscuros y violentos, clasificados como maduros por la ESRB. El primero de ellos fue El Señor de los Anillos: Guerra en el Norte (The Lord of the Rings: War in the North), un juego de rol y acción que se ambientaba en el Norte de la Tierra Media. Fue desarrollado por Snowblind Studios y lanzado en noviembre de 2011. Posteriormente, Monolith Productions desarrolló una serie de dos juegos derivados de la trilogía de películas, pero no canónicos, llamados Middle-earth: Shadow.

En la misma década, Warner Bros. lanzó LEGO El Señor de los Anillos y LEGO El Hobbit, dos adaptaciones de videojuegos de LEGO para toda la familia basadas en las trilogías cinematográficas de El Señor de los Anillos y El Hobbit.

La obra de Tolkien ha dejado un legado duradero en diversas formas de medios, incluyendo el cine, la televisión, los videojuegos y la literatura. En el cine, la trilogía de Jackson fue un hito en la historia del séptimo arte. Estas películas lograron transmitir la grandeza y la profundidad de los libros de Tolkien, y su éxito llevó a muchos nuevos lectores a las obras originales.

En la televisión, la reciente serie de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder de Amazon Prime llamó mucho la atención, aunque en general recibió críticas negativas de los fans. En la literatura, la influencia de Tolkien se puede encontrar en innumerables autores de fantasía. Su enfoque detallado en la construcción de mundos y la creación de razas y culturas ha establecido un estándar en el género.

