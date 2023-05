Amazon prepara nuevo videojuego de El Señor de los Anillos

J.R.R. Tolkien cambió para siempre la literatura fantástica con su trilogía de El Señor de los Anillos y aunque por mucho tiempo diversas productoras intentaron adaptarla fielmente no fue sino hasta la insistencia de Peter Jackson que se logró y con creces. El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo - 91% abrió las puertas a otras adaptaciones épicas que dominaron la taquilla mundial por bastante tiempo, y desde hace unos meses, Amazon intenta lograr algo similar con El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder - 90%. Por supuesto, las ambiciones no acaban aquí, pues ahora se anuncia un muy prometedor videojuego inspirado en esta obra monumental.

La historia de El Señor de los Anillos es bastante tradicional, pues nos muestra a Frodo, un héroe nada común, que debe destruir el Anillo Único que amenaza la paz en la Tierra Media. Mientras este pequeño y resistente hobbit sigue su camino del héroe, el resto de su equipo tiene aventuras distintas que los llevan directo a otras amenazas y a batallas que sólo los preparan para el más grande encuentro contra el ejército de Sauron. A lo largo de tres películas que adaptaron cada una de las novelas, la saga se hizo de más fanáticos que no querían abandonar esta fantasía.

Las exigencias del público, así como el gusto de las empresas por generar miles de millones, llevó a Warner a desarrollar una precuela de El Hobbit: Un viaje inesperado - 64%, pero como una película no era suficiente, dieron libertad a Jackson para hacer una nueva trilogía que dividió bastante a los seguidores, pero en general fue bien recibida por complementar el canon. Por mucho tiempo se habló de desarrollar alguna otra saga, pero considerando los libros de Tolkien el panorama no era el mejor. Al final, Amazon encontró la forma de hacer su propia serie a pesar de no contar con los derechos de las novelas y así fue como nació El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder.

La serie protagonizada por Morfydd Clark causó mucha controversia desde que se anunció por primera vez como una precuela que tomaría algunos puntos del canon, pero tendría libertad para reestructurar otros. Aunque a algunos fans les emocionaba la idea de ver a una joven Galadriel enfrentando los peligros del mundo, la mayoría sentía pánico porque no podían acercarse a los eventos que se detallaron en las novelas. Al final, el costoso programa dividió a las audiencias y a la crítica especializada, pero ya se está trabajando su segunda temporada. Por otro lado, la recepción de esta serie también motivó a Warner a revivir la saga para volver a hacer películas y series remake.

Con todo esto, era claro que El Señor de los Anillos pasaría por una nueva etapa de explotación que puede ser muy buena o muy complicada, especialmente ahora que se da un nuevo paso para adentrarnos en una industria totalmente distinta. Amazon Games acaba de anunciar que prepara un juego inspirado en la obra de Tolkien y lo que planean suena realmente ambicioso y todo un deleite para los amantes de este tipo de videojuegos de rol multijugador masivos:

