Blade Runner 2099: serie de Amazon interrumpe su filmación por huelga de escritores

Sin la información correcta, la noticia sobre la huelga de escritores puede parecer irrelevante o resultado de un capricho, pero lo cierto es que el gremio está luchando por cambios necesarios que pueden beneficiar el desarrollo creativo del que tanto se quejan las personas por las ofertas en exceso de los servicios de streaming. Aunque las productoras quieren ignorar los hechos, la decisión de los guionistas de suspender actividades ya está causando estragos en la industria y todos los días escuchamos sobre alguna producción que debe suspenderse hasta nuevo aviso. A esta lista cada vez más larga se une el proyecto de Blade Runner 2099, serie secuela que Amazon Studios lleva años desarrollando.

Los servicios de streaming sólo quieren encontrar la fórmula correcta para que sus usuarios se queden el mayor tiempo con ellos en vez de mirar a la competencia. Esta necesidad ha generado un círculo vicioso en el medio que no es para nada positivo y que tiene que ver con la sobreexplotación de productos en el menor tiempo posible. Además, Netflix promovió los maratones, lo que significa que el público puede ver en una tarde o un par de días toda una temporada y distraerse con otra propuesta en cuanto se da cuenta que los nuevos episodios tardarán en llegar.

La oferta actual que busca establecerse entre el público es increíblemente amplia, pero eso también pone en riesgo a ciertas producciones que pudieron llegar muy lejos si les hubieran dado la oportunidad o no hubieran sido enterradas por los números de títulos como Merlina - 69% o Dahmer - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer - 65% que son imposibles de copiar para la mayoría. Esto significa que las compañías buscan hacer las cosas rápido y barato, por lo que los guionistas han sufrido esta tendencia de la peor manera, pues además de tener que trabajar largas horas por varios meses sin descanso, el dinero que ganan no equivale a lo que los ejecutivos de estas plataformas obtienen si tal o cual serie se convierte en un éxito.

Este es uno de los aspectos que la huelga de guionistas quiere resolver, así como los pagos reales de los residuales de las series y películas, y el manejo correcto de programas de Inteligencia Artificial. A pesar de las pérdidas millonarias que se sufren día a día en Hollywood, se estima que esta suspensión de labores se extenderá por mucho tiempo, pues la asociación de productores no quiere ceder y no está dispuesta a negociar números más reales para sus empleados. Algunas producciones de gran inversión como La casa del dragón - 91%, El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder - 90% o Deadpool 3 se salvaron de la huelga porque sus guiones ya estaban terminados, pero existen muchísimos otros proyectos que están por ahora en el limbo.

Varias cintas y series de Marvel, por ejemplo, han sido muy afectadas por la huelga, lo cual no es una buena señal para la compañía que lleva años tratando de recuperar a los seguidores que se alejaron con Avengers: Endgame - 95%. Series populares como Yellowjackets - 96% también tuvieron que suspender su producción y cómo no se sabe cuándo volverá todo a la normalidad, es imposible pensar en estos momentos en una fecha de estreno para su tercera temporada. El asunto es que la huelga no sólo afecta las filmaciones y desarrollos en Estados Unidos, también afecta a esas labores que se dan bajo la sombra de Hollywood en otros países. Screen Daily confirma que la serie secuela de Blade Runner - 90% y Blade Runner 2049 - 88% acaba de suspender su filmación en Irlanda del Norte por la situación actual.

Northern Ireland Screen confirmó en un comunicado la noticia:

Northern Ireland Screen está extremadamente decepcionada de que Blade Runner 2099 no avance en este momento debido a la actual huelga de escritores. El proyecto se ha estado preparando en Belfast desde hace muchos meses. La huelga de WGA ha detenido la producción en todo el mundo y esperamos que pronto se llegue a un acuerdo justo para que el crew pueda volver al trabajo. Obviamente, esto deja un vacío en la agenda de producción de Irlanda del Norte y Northern Ireland Screen hará todo lo posible para cerrar esa brecha lo más rápido posible, teniendo en cuenta que muchas compañías independientes y de la cadena de suministro confiaban en este proyecto para trabajar en los próximos meses.

La serie, llamada Blade Runner 2099, es una producción de Ridley Scott en asociación con Amazon Studios, y aunque no se tienen detalles de su trama, se sabía que la productora esperaba usarla para abordar más propuestas dentro del universo Blade Runner. La huelga sigue su curso y lo único que podría cambiar la corriente ahora mismo es que la asociación de directores y el gremio de actores están a punto de tener sus respectivas negociaciones con las productoras y si no se llega a un acuerdo también podrían irse a huelga, generando una presión mayor para las empresas que no pueden perder todavía más millones.

