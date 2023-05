Thunderbolts: se suspende su producción por la huelga de guionistas

El Universo Cinematográfico de Marvel continúa en expansión y emocionantes títulos llegarán a la pantalla grande en los próximos años. Thunderbolts es una de las cintas más esperadas por los fanáticos y se sabe que llegará entre las últimas entregas de la Fase 5. Si bien la película tiene un estreno programado para el 26 de julio de 2024, su producción ha sido detenida hasta nuevo aviso debido a la huelga de guionistas de Estados Unidos.

De acuerdo con un informe de Deadline, Marvel Studios ha suspendido la producción de Thunderbolts, que estaba programada para iniciar filmaciones en tres semanas. El equipo del largometraje fue notificado este jueves y se dice que planean reanudar la producción cuando la intensa huelga de escritores llegue a su fin.

Este no es el único título que Marvel Studios está sufriendo retrasos debido a la huelga. A principios de mayo se anunció que Blade, el esperado remake del cazador de vampiros, también detendría su producción por la huelga. Este filme tiene un estreno programado para el 6 de septiembre de 2024. El estudio también se vio obligado a detener recientemente la producción de su serie de televisión Wonder Man, que se había estado filmando en Los Ángeles. Al igual que Thunderbolts y Blade, Marvel planea reanudar la producción de Wonder Man una vez que termine la huelga del Sindicato de Guionistas de Hollywood.

Thunderbolts será la película número 35 del MCU y estará basada en el famoso equipo de Marvel Comics del mismo nombre. En ella veremos a Julia Louis-Dreyfus como Valentina Allegra de Fontaine, Florence Pugh como Yelena Belova, Sebastian Stan como James Barnes / Soldado del Invierno, Wyatt Russell como Jonathan Walker / U.S. Agent, Olga Kurylenko como Antonia Dreykov / Taskmaster, Hannah John-Kamen como Ava Starr / Fantasma, David Harbour como Alexei Shostakov / Guardián Rojo y Tim Roth como Emil Blonsky / Abominación.

Un informe anterior de Slash Film anunció que la leyenda de Hollywood Harrison Ford se había unido al elenco de Thunderbolts como el general Thaddeus "Thunderbolt" Ross (Red Hulk), personaje que anteriormente fue interpretado por William Hurt en el MCU, apareciendo en Hulk: El Hombre Increíble - 67%, Capitán América: Civil War - 90%, Avengers: Infinity War - 79%, Avengers: Endgame - 95% y Black Widow - 87%. Lamentablemente, ​William Hurt murió en marzo de 2022 por complicaciones de cáncer de próstata. De acuerdo con el reporte, Thaddeus Ross continuará siendo un personaje de mucha importancia en el MCU, esta vez con Harrison Ford asumiendo el papel.

Los Thunderbolts son un grupo de superhéroes ficticios de Marvel Comics y tuvieron su primera aparición en The Incredible Hulk #449 en 1997. Son un equipo formado por superhumanos que han sido villanos en el pasado, pero que ahora trabajan juntos como héroes. Fueron presentados al público como un nuevo grupo que surgió para llenar el vacío dejado por los Vengadores, que se creían muertos en ese momento. Estaban liderados por el misterioso Citizen V, quien resultó ser Helmut Zemo, un conocido supervillano.

Los miembros originales del equipo adoptaron nuevas identidades y comenzaron a proteger la ciudad de Nueva York. Inicialmente, los Thunderbolts se ganaron la confianza del público y se convirtieron en héroes populares. Sin embargo, se reveló que los Thunderbolts eran en realidad supervillanos disfrazados que buscaban manipular la opinión pública y aprovechar la oportunidad para llevar a cabo sus propios planes malvados.

A medida que avanzaba la historia, algunos miembros del equipo comenzaron a cuestionar sus acciones y desarrollaron un sentido de responsabilidad heroica genuina. Estos individuos, incluidos personajes como Hawkeye (Ojo de Halcón), Songbird y Mach-V, se convirtieron en los pilares morales del equipo y comenzaron a trabajar para redimirse y enmendar sus errores pasados.

A lo largo de los años, los Thunderbolts han experimentado numerosos cambios en su alineación y dirección. Han pasado de ser un grupo de villanos disfrazados a un equipo de antihéroes, y en algunos momentos incluso han asumido roles más heroicos. Bajo la dirección de personajes como Norman Osborn y el Agente Venom, los Thunderbolts han llevado a cabo misiones especiales para el gobierno de los Estados Unidos y han desempeñado un papel importante durante eventos como Dark Reign y Secret Avengers.

