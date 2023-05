La Sirenita: el público está amando a Halle Bailey como Ariel

Ha llegado a los cines el remake live-action de La sirenita - 63%, uno de los más esperados y también uno de los que más conversaciones ha generado, sobre todo por la actriz protagonista, Halle Bailey, de quien muchos dudaban que estaría a la altura de la original. Sin embargo, las reacciones del público están apareciendo y sin excepción elogian la interpretación de la actriz y su talento como cantante.

También te puede interesar: La Sirenita: Halle Bailey lloró al ver niñas negras reaccionando emocionadas ante su versión de Ariel

La Sirenita, dirigida por Rob Marshall, cuenta con las actuaciones de Melissa McCarthy como Úrsula, Jonah Hauer-King como el príncipe Eric, Jacob Tremblay como Flounder, Javier Bardem como el rey Tritón, y Daveed Diggs como Sebastián, entre otros. Se espera que triunfe en taquilla este fin de semana de estreno, y los críticos, antes que el público, ya habían elogiado sin medida a la protagonista.

Halle Bailey, conocida principalmente como parte del dúo musical Chloe x Halle junto a su hermana Chloe, comenzó su carrera subiendo versiones de canciones a YouTube. Actualmente su música ha obtenido múltiples nominaciones a los Grammy. En la actuación, Bailey ha participado en la serie de televisión Grown-ish.

La inclusión en el cine es esencial por varias razones. Primero, refleja la diversidad del mundo real y permite a las audiencias ver personajes y narrativas que representan una variedad de experiencias y perspectivas. La inclusión puede ampliar nuestra comprensión de las experiencias humanas y promover la empatía y el respeto. En segundo lugar, es vital para la equidad y la representación. Cuando ciertas razas o etnias son subrepresentadas o representadas de manera estereotipada, puede reforzar prejuicios y estereotipos dañinos. La inclusión racial en el cine puede ayudar a desafiar y cambiar estas narrativas.

También lee: La Sirenita: Disney ofrece sushi en la premiere y fans consideran que es algo contrario al mensaje de la película

Con Halley Bailey muchas niñas negras se verán representadas en la pantalla, y eso les dará seguridad para enfrentarse al mundo. Sin embargo, más allá del valor que tiene como parte de la discusión en torno a la diversidad, el casting de Bailey parece haber sido muy acertado, y eso lo respaldan las reacciones del público:

Iba reticente a #LaSirenita, pero me ha convencido. CGI bajo el mar cuestionable, pero lo demás muy bien. Halle Bailey me ha hecho llorar varias veces, está PERFECTA. Amplía la parte fuera del mar y a Eric de la mejor manera y tiene momentos verdaderamente preciosos. Salgo así 🥹 pic.twitter.com/3srli6JgQV — Pedro J. García (@fuertecito) May 23, 2023

#LaSirenita consigue emocionarme al abrazar su potencial musical. Veo aspectos mejorables, ser muy idéntica a la original es un claro hándicap, pero el trabajo de Halle Bailey es alucinante. Posee esa magia que te invita a volver a un lugar seguro, su fondo marino luce genial.💙 pic.twitter.com/fKFJroytzh — Juan Carlos Aldarias 🦁 (@Jaldarias) May 23, 2023

Ahora si, vamos con las cosas que me gustaron:



- Primero que nada... HALLE BAILEY 😭❤ nacio para ser Ariel, tiene un carisma y una voz impresionante y el guion le dio un poco mas de profundidad a su personaje, si llore escuchando Parte de El en la sala 🥺 QUE VOZ

(3/-) pic.twitter.com/hxC2nQAp1W — Fernando Racoon 🦝 (@fer_kirbyddl17) May 26, 2023

Acabo de ver #LaSirenita y es tan hermosa e increíble como lo esperaba. Entiendo por qué Halle Bailey fue la elección perfecta para Ariel, me encantaron los números musicales (excepto uno, muy innecesario) y realmente disfruté cada minuto viéndola. Es una experiencia única 💙. pic.twitter.com/3QtEK8BLcS — Moisés Barajas Barba (@moy_barajas02) May 25, 2023

No tenía expectativas para la película de La Sirenita porque la iba a apoyar de todos modos. ¡Pero esa chica Halle Bailey sabe actuar! Ella fue perfecta para el papel.

I didn't have expectations for the Little Mermaid movie because I was going to support regardless. But that girl @HalleBailey can act! She was perfect for the role. — Kech (@Kechi_Olivia) May 26, 2023

Vi La Sirenita ayer y estoy completamente asombrada por la hermosa Halle Bailey. Ni siquiera 5 minutos después de la película comencé a llorar.

Watched the little mermaid yesterday and I am in complete awe of the beautiful @HalleBailey. Not even 5 minutes into the movie and I started crying. pic.twitter.com/Q7mWPakBWD — Sidney Laila (@LailaKuepper) May 26, 2023

Todos ustedes experimentando a Halle Bailey cantando "Parte de tu mundo" en el cine es una experiencia religiosa.

y’all experiencing Halle Bailey sing part of your world in the movie theatre is a religious experience — ruby & the roses dipped in gold (@MR_BARAZ) May 26, 2023

Después de ver La Sirenita, tiene cada vez más sentido por qué Disney eligió a Halle Bailey como Ariel. No estoy decepcionado en absoluto. Estuvo muy entretenida #LaSirenita

After watching Little Mermaid, It makes more and more sense why Disney choose Halle Bailey as Ariel. I am No disappointed at all. It was very entertaining #LittleMermaid — Nino Soetrisno (@nino_soetrisno) May 26, 2023

Acabo de llorar al ver La Sirenita, Halle Bailey, ¡eres realmente un ícono!

Just cried my eyes out watching the little mermaid @HalleBailey you are truly a icon! — Kei ☆ (@Ryu_dollz) May 26, 2023

¡Vi La Sirenita anoche con mi hija y fue IMPRESIONANTE! ¡Divertida, colorida, los personajes eran carismáticos y llenos de química y al final lloramos! ¡Halle Bailey fue increíble y Melissa McCarthy como Úrsula también fue muy entretenida! ¡Me encantó!

Saw #TheLittleMermaid last night with my daughter and it was AWESOME! Funny, colorful, characters were charismatic and full of chemistry and we were in tears at the end! Halle Bailey was awesome and Melissa McCarthy as Ursula was thoroughly entertaining as well! 🥰 Loved it! — Lulu Sappington (@LuluSappington) May 26, 2023

El casting de Bailey como Ariel generó una considerable controversia. En redes sociales, algunos cuestionaron la elección por su color de piel, que contrastaba con la del personaje original, un ícono de la infancia de muchos. Sin embargo, también hubo un fuerte apoyo para Bailey, enfatizando el talento y carisma de la actriz y cantante, y su potencial para dar nueva vida al personaje.

Los defensores del casting "racebending" argumentaron que se trata de un personaje ficticio, y no debería existir una restricción racial en su representación. Sostuvieron que los cuentos de hadas son universales y no están ligados a una única cultura o raza. Además, citaron casos anteriores de racebending exitosos en Hollywood, argumentando que si el actor puede llevar la esencia del personaje a la pantalla, eso es lo que realmente importa.

Muchos aplaudieron el casting de Bailey desde hace años como un paso positivo hacia una mayor diversidad y representación en el cine, argumentando que ofrecía a las jóvenes espectadoras una visión más inclusiva y actualizada de lo que significa ser una "princesa". Esta visión, dijeron, es más valiosa en el mundo contemporáneo que la adherencia a la representación racial de un personaje de dibujos animados de hace treinta años.

No te vayas sin leer: La Sirenita: la peor película de Piratas del Caribe inspiró la película, revela director