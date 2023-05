James Cameron está escribiendo una nueva película de Terminator

Fue apenas la semana pasada cuando Arnold Schwarzenegger anunció que ya había tenido suficiente de Terminator y le dijo adiós para siempre a la franquicia. Uno pensaría que con la salida de la gran estrella de la franquicia esta se iría para abajo y terminaría de una vez por todas, no obstante, su creador, James Cameron, parece tener otros planes para mantenerla viva. De acuerdo con un informe reciente de Dark Horizons, Cameron tiene pensado mantener en el juego a la icónica saga de ciencia ficción, pues ya habría empezado a escribir una nueva película.

También lee: Barbie: Ryan Gosling revela que Margot Robbie le dio un regalo rosa diferente por cada día de filmación

Fue durante el Dell Technologies World 2023 (via Dark Horizons) que el director de Titanic - 88%, Aliens - 98% y Avatar - 83% supuestamente reveló al público presente que desde hace tres meses se puso manos a la obra y comenzó a escribir una nueva entrega de Terminator. Ciertamente estas son noticias sensacionales para todos los fanáticos de esta legendaria serie de películas que dio inicio con Terminator - 100% de 1984.

Durante la conferencia, Cameron agregó que antes de ir más lejos con los planes de su nueva película, quiere ver cómo se desarrollan y desenvuelven las inteligencias artificiales por un tiempo. Entonces, tendremos que esperar un buen rato para ver lo que el aclamado cineasta está preparando con tanto esmero como continuación de la franquicia de Terminator.

A finales de diciembre de 2022, mientras se encontraba promocionando el mega éxito taquillero, Avatar: El Camino del Agua - 93%, Cameron insinuó que un reinicio estaba “en discusión, pero no se ha decidido nada” en aquel entonces. Con esta información, se entiende que pasará un largo periodo antes de que veamos algo nuevo de Terminator, y es que más allá de la escritura, sus compromisos con Avatar 3, 4 y 5 lo mantendrán sumamente ocupado al menos por unos años.

La exitosa saga cinematográfica de Terminator se centra en el conflicto entre la humanidad y las máquinas controladas por la inteligencia artificial conocida como Skynet. Creada por James Cameron, la franquicia ha dejado una marca significativa en el género de la ciencia ficción y ha ganado una cantidad colosal de seguidores en todo el mundo.

La primera película, titulada simplemente Terminator, fue dirigida por Cameron y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y Michael Biehn. En esta cinta, un cyborg asesino conocido como Terminator es enviado desde el futuro a 1984 para matar a Sarah Connor, la madre del futuro líder de la resistencia humana, John Connor. Un soldado humano llamado Kyle Reese también es enviado desde el futuro para proteger a Sarah Connor. La película combina acción trepidante, efectos especiales innovadores y una trama inteligente que exploraba temas como el destino y la inteligencia artificial.

También te recomendamos: Rápidos y Furiosos 10: Michelle Rodriguez es criticada por decir que Marvel hace películas repetitivas

La secuela, Terminator 2: El Juicio Final - 92%, estrenada en 1991, es considerada por muchos como la mejor película de la saga. También dirigida por James Cameron, esta vez vemos a un nuevo Terminator, el T-1000 (interpretado por Robert Patrick), enviado para eliminar a un joven John Connor. Arnold Schwarzenegger regresa como el protector del joven John. Terminator 2 fue una revolución en términos de efectos visuales, especialmente con la creación del T-1000, un androide de metal líquido capaz de transformarse en diversas formas. La película fue un éxito tanto en taquilla como en crítica, y amplió aún más el alcance de la saga.

Después de Terminator 2, la franquicia continuó con varias secuelas y spin-offs. Terminator 3 - La Rebelión de las Máquinas - 70%, lanzada en 2003, siendo la primera secuela sin la dirección de Cameron. El filme muestra a una versión más avanzada del Terminator, el T-X, y sigue a John Connor mientras intenta evitar el Día del Juicio Final. Aunque recibió críticas mixtas, tuvo éxito en taquilla.

En 2009 llegó Terminator - La Salvación - 33%, que se sitúa en un futuro post-apocalíptico y se centra en la lucha de John Connor (interpretado por Christian Bale) contra Skynet y sus Terminators. La película fue recibida con críticas mixtas y no tuvo tanto éxito comercial como las anteriores entregas. En 2015, se lanzó Terminator Génesis - 25%, que intentó reiniciar la saga y cambiar la línea de tiempo establecida en las películas anteriores. Arnold Schwarzenegger regresó como el icónico T-800, y la película también presentó una nueva actriz interpretando a Sarah Connor (Emilia Clarke). Sin embargo, la película recibió críticas negativas y no logró el éxito esperado.

La última entrega hasta la fecha es Terminator: Destino Oculto - 62%, de 2019, que fue una secuela directa de Terminator 2 e ignoró los eventos de las películas posteriores. La película fue dirigida por Tim Miller y contó con el regreso de Linda Hamilton en el papel de Sarah Connor y Arnold Schwarzenegger como el T-800. Aunque recibió críticas positivas, no tuvo un gran desempeño en taquilla.

Por si te lo perdiste: Pedro Pascal asegura que ama sus roles de papá en The Mandalorian y The Last of Us