Hermano de Martha Higareda se peleó en Twitter por defender a la actriz de las burlas

En las últimas semanas, la actriz mexicana Martha Higareda ha sido el centro de atención en redes sociales y una fuente ilimitada de memes por sus controvertidas declaraciones sobre historias que podrían ser o no ser ciertas. Tras compartir sus increíbles anécdotas, usuarios en redes sociales tacharon de mentirosa a la estrella de No Manches Frida - 13%, y si bien la actriz se ha tomado la situación con humor, un miembro de su familia no está para nada contento con las burlas hacia ella que rondan en Internet (via El Heraldo).

Después de ser tema de conversación por un buen rato, Martha Higareda finalmente se animó a romper el silencio y habló de la controversia en el podcast De todo un mucho con Yordi Rosado. Durante la conversación, Higareda dijo que la situación le ha hecho bastante gracia y se lo ha tomado de manera relajada, además aseguró que sus historias son completamente reales. No obstante, reveló que a diferencia de ella, su hermano José Luis se molestó en gran medida por la serie de comentarios en línea que se mofan de sus anécdotas, e incluso llegó a pelearse en Twitter para defenderla.

De acuerdo con lo compartido por la actriz, su hermano se puso a discutir en la red social del ave azul con algunos usuarios que tachaban a Higareda de mentirosa. Toda esta clase de comentarios lo hicieron enfadar, pues él estaba muy seguro que las narraciones de su hermana eran verídicas. La protagonista de Amar Te Duele compartió lo siguiente:

Lo que sí pasó es que a uno de mis hermanos sí le afectó. Nos fuimos a Universal Studios, mi hermano estaba furioso y dijo 'yo me agarré en un pleito con alguien en Twitter, te estoy defendiendo porque sé que las historias te han pasado', le respondí que no me tenía que defender, es en relajo, todo lo que están pasando son en broma.

Cuando José Luis se percató de que su hermana no estaba enfadada por las burlas en Internet, este le preguntó la razón por la que se encontraba tan despreocupada y sin hacer caso a los ataques que recibía en redes sociales a diario. Higareda le respondió que esto se tenía que tomar con humor, pues este tipo de problemas no son nada a comparación de los problemas de otras personas que realmente están pasando por momentos complicados en la vida. Además, resaltó que siempre es bueno ser capaces de reírse de uno mismo. Higareda agregó:

Me preguntó cómo le hacía para no enojarme y le dije que había que tener la capacidad de reírse de uno mismo. Esto no es nada, hay personas que se están muriendo, claro que me voy a reír de esto. Entonces se super relajó y me dijo 'entonces si tú estás bien, no hay problema', en fin, todo va a estar bien.

Martha Higareda, que nació el 24 de agosto de 1983 en Villahermosa, Tabasco, ha tenido una exitosa carrera como actriz tanto en México como a nivel internacional. La intérprete de 39 años comenzó su trayectoria en la actuación a una edad temprana y ha trabajado en una variedad de proyectos en cine, televisión y teatro. Higareda ganó reconocimiento en México por su papel protagónico en la película Amar te duele en 2002, la cual también coescribió. Esta película la catapultó a la fama y desde entonces ha protagonizado varias cintas que han triunfado en México, incluyendo Niñas Mal, de 2007, Te presento a Laura, de 2010, No manches Frida, de 2016, y su secuela No Manches Frida 2 - 0%, de 2019.

Además de su trabajo en el cine, Martha Higareda ha incursionado en la televisión. Participó en 2007 aparición en la serie Mientras haya vida y en la adaptación televisiva de Niñas mal de 2010. También ha trabajado en producciones internacionales, como la serie estadounidense Altered Carbon - 61% de Netflix, donde interpretó el papel de Kristin Ortega. En cuanto al teatro, Higareda ha participado en diversas obras en México. Uno de sus proyectos más destacados en este campo fue la obra 12 mujeres en pugna, donde compartió escenario con otras reconocidas actrices mexicanas.

A lo largo de su carrera, Higareda ha recibido varios premios y reconocimientos por su trabajo actoral. Ha sido nominada al Ariel, el premio más prestigioso del cine mexicano, en varias ocasiones. También ha sido reconocida en festivales de cine, como el Festival de Cine de Guadalajara. Ciertamente, la popular actriz ha dejado una huella significativa en la industria del entretenimiento, logrando destacar tanto en el cine mexicano como en producciones internacionales, y su carrera continúa en ascenso.

