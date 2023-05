Yalitza Aparicio sorprende con deslumbrante atuendo en desfile de Dior

La famosa actriz mexicana Yalitza Aparicio estuvo presente en el desfile de Dior Crucero 2024 que tuvo lugar en Ciudad de México y causó sensación en redes sociales con su espectacular look. La estrella de origen Oaxaqueño atrajo las miradas con un deslumbrante conjunto de color negro y el cabello atado en una elegante trenza. Vogue México compartió un clip previo al evento en donde podemos ver a Yalitza preparándose para la ocasión.

La actriz y productora de 29 años lució un atuendo de la colección Primavera-Verano 2023 de Dior, conformado por un top con encaje con un delgado moño a la altura de la cintura, haciendo juego con unas bermudas del mismo encaje y una falda larga abierta que tocaba el piso con delicadeza. Para completar el look, Yalitza usó un bolso negro de cadena dorada y collares.

