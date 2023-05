Ashley Johnson presenta orden de restricción por violencia doméstica contra su exnovio Brian W. Foster

Ashley Johnson es una actriz estadounidense conocida por su papel como Chrissy Seaver en la popular serie de televisión ochentera, Cómo duele crecer, y por ser la voz de Ellie Williams en el aclamado videojuego de Naughty Dog, The Last of Us. De acuerdo con un informe reciente de Comic Book, Johnson presentó una orden de restricción en contra de su expareja Brian W. Foster, quien habría efectuado numerosos “actos de terror” en contra de ella y de su familia.

Según el informe de Comic Book, una solicitud de orden de restricción temporal fue presentada el 19 de mayo, y en esta Ashley Johnson afirma lo siguiente:

El 15 de mayo de 2023 la policía emitió una [Orden de protección de emergencia] debido a que [Foster] intentó extorsionarme a mí (actriz de cine/televisión) por $150,000, por su historial de abuso verbal, su mente trastornada por el uso adictivo de narcóticos, y varias otras razones.

Además, la actriz declaró posteriormente que después de que Foster fue obligado a abandonar su casa el 15 de mayo, encontró un "garrote y varias pistolas de aire comprimido" dentro de una bolsa que él llevaba consigo tras su ruptura a principios de 2023. Según el medio, la solicitud de orden de restricción también señala otros incidentes alarmantes, incluido que Foster supuestamente bloqueó todas las cuentas de Johnson en todos sus dispositivos y cambió todas las contraseñas de sus cámaras de seguridad después de haber tenido lo que la actriz describe como una "gran pelea" en la víspera de su ruptura.

Asimismo, la solicitud menciona un historial de presunto abuso doméstico por comportamiento violento que incluye “romper vidrios, romper puertas y dar portazos”, y también abuso verbal severo, llamando a Johnson “estúpida, inútil, jodida perra, maldita p*ta”.

Johnson comenzó su carrera a una edad temprana, participando en comerciales y series de televisión. Uno de sus primeros papeles notables fue interpretar a Chrissy Seaver en la serie de televisión de la cadena ABC, Como duele crecer. En el ámbito cinematográfico, Ashley es reconocida por su aparición en Los Vengadores - 92% como la camarera Beth. Además de su trabajo en pantalla, Ashley también ha tenido una carrera exitosa como actriz de doblaje. Ha prestado su voz a numerosos personajes en videojuegos y series animadas, y su versatilidad en la actuación de voz le ha valido el reconocimiento en la comunidad de los videojuegos.

Uno de sus trabajos más destacados fue haber dado voz a Ellie en la serie de videojuegos de The Last of Us. Su actuación fue elogiada por la crítica y le valió varios premios, incluido el premio BAFTA a la Mejor Actriz de Doblaje. Además de dar voz a Ellie, Johnson interpretó a Gwen Tennyson en la serie animada Ben 10 y a Terra en Teen Titans. También tuvo un papel recurrente en la exitosa serie de televisión The Killing y apareció en otros programas populares como Blindspot - 60% y Critical Role.

Johnson y Foster trabajaron juntos en Critical Role durante varios años, con Johnson apareciendo en la programación semanal y Foster trabajando como presentador en un segmento semanal de preguntas y respuestas. De acuerdo con la información, Foster se alejó de la franquicia en agosto de 2021 para enfocarse en otros proyectos. Si bien en aquel entonces la salida de Foster del programa se describió como amistosa, él sujeto insinuó por medio de varios comentarios que no fue su decisión abandonar Critical Role. Por ahora, la solicitud de orden de restricción de Johnson ha procedido, y Foster tendrá que mantenerse alejado al menos 400 metros de la actriz hasta la fecha de audiencia, la cual se llevará a cabo en junio.

