Aubrey Plaza odia las plataformas de streaming porque la hacen enojar

Este 23 de mayo, Warner Bros. Discovery dará otro gran paso y lanzará Max, una nueva plataforma que combinará los contenidos de HBO Max y Discovery+. Aunque seguramente el catálogo de Max será extenso y de calidad, Aubrey Plaza no estará entre los suscriptores de este nuevo servicio de streaming, y esto se debe a una razón en particular que la actriz compartió recientemente.

Simplemente no es lo de ella. Durante una entrevista con Vanity Fair (via Variety), la estrella de The White Lotus - 80% reveló que se niega completamente a usar servicios de streaming porque estos a menudo la hacen enfurecer. Su rechazo hacia el streaming es tal, que la actriz de 38 años ni siquiera ha transmitido la segunda temporada de The White Lotus en HBO Max, serie que protagoniza. Esto dijo Plaza sobre el uso de plataformas de streaming en la entrevista:

Me enojo mucho. Estaba tratando de ver la temporada 20 de 'Top Chef'. No podía encontrar la manera de obtener Hulu + Live. ¡Me rindo! No puedo. Simplemente no puedo. Entonces, lo que me gusta hacer es ir a iTunes y comprar películas antiguas. O iré a iTunes y compraré toda la serie de Los Soprano, y luego mi esposo dirá: "Literalmente puedes ver eso gratis en HBO Max.

De acuerdo con el informe de Variety, Aubrey Plaza prefirió comprar las seis temporadas del clásico de HBO, Los Soprano, en iTunes, y recientemente terminó de verlas en su totalidad. Tratando de evitar por aquí y por allá los spoilers del divisivo final de Los Soprano, Plaza llegó al último episodio y dijo al medio: "Estoy conmocionada".

Actualmente, Plaza se encuentra en la intensa carrera por el Emmy por su increíble actuación como Harper Spiller en la segunda temporada de The White Lotus, cuyos 7 episodios fueron lanzados durante los meses de octubre y diciembre del año pasado y que se continuarán transmitiendo en Max cuando esté disponible al público este 23 de mayo.

La primera temporada de The White Lotus se estrenó en julio de 2021 y consta de seis episodios. Creada por Mike White , la serie es un drama oscuro y satírico que aborda temas como la desigualdad, el privilegio, el racismo y la violencia en el contexto de unas vacaciones paradisíacas en un resort de lujo en Hawái. La trama del popular show se desarrolla en el transcurso de una semana y sigue a varios huéspedes que se hospedan en el complejo hotelero White Lotus. A medida que los días pasan, se revelan las tensiones y conflictos que existen entre los personajes, así como los secretos y las motivaciones que los impulsan.

Los personajes principales incluyen a los Mossbacher, una familia acomodada conformada por Nicole (Connie Britton), una ejecutiva de una empresa de tecnología, y su esposo Mark (Steve Zahn), un periodista que lidia con una crisis de salud. También está su hijo adolescente, Quinn (Fred Hechinger), y su hija Olivia (Sydney Sweeney), una universitaria crítica y observadora. Además, se presenta a Shane (Jake Lacy) y su nueva esposa Rachel (Alexandra Daddario), una pareja en su luna de miel, así como a Tanya (Jennifer Coolidge), una mujer solitaria que trata de encontrar significado en su vida. The White Lotus ha sido aclamada por su complejo guion, su dirección y sus actuaciones que ofrecen una visión crítica de la sociedad actual.

Tras el éxito de crítica y de audiencia de la primera temporada, el programa se renovó para una segunda como una serie de antología, que cuenta las historias de quienes se hospedan en el complejo turístico. La segunda temporada de The White Lotus trae un reparto completamente nuevo (a excepción de Jennifer Coolidge quien repite su papel), integrado por Aubrey Plaza, F. Murray Abraham, Adam DiMarco, Meghann Fahy, Jon Gries, Tom Hollander, Sabrina Impacciatore, entre otras estrellas.

