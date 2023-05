Killers of the Flower Moon: primer tráiler de lo nuevo de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro

Casi cuatro años después del lanzamiento de El Irlandés - 100%, el director Martin Scorsese está por presentar al mundo su más reciente película, Killers of the Flower Moon, su primer western, el cual cuenta con un elenco espectacular, ya que tiene a estrellas como Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, y Brendan Fraser, entre otros.

Killers of the Flower Moon está basada en el libro homónimo del periodista David Grann , y tiene como subtítulo The Osage Murders and the Birth of the FBI (Los asesinatos de Osage y el nacimiento del FBI). La cinta debutó en el Festival de Cine de Cannes 2023, y esta es su sinopsis oficial (vía IndieWire):

A principios del siglo XX, el petróleo trajo una fortuna a la Nación Osage, que la convirtió de la noche a la mañana en uno de los pueblos más ricos del mundo. La riqueza de estos nativos americanos atrajo de inmediato a los intrusos blancos, quienes manipularon, extorsionaron y robaron todo el dinero de los Osage que pudieron antes de recurrir al asesinato. Basada en una historia real y contada a través del improbable romance de Ernest Burkhart (DiCaprio) y Mollie Kyle (Gladstone), Killers of the Flower Moon es una épica saga criminal occidental, donde el amor real se cruza con una traición indescriptible.

El guión de Killers of the Flower Moon fue adaptado por Eric Roth y Scorsese, y la cinta tendrá un estreno limitado en cines el 6 de octubre, y el 20 de octubre llegará a los cines de Estados Unidos por Paramount Pictures. Después se podrá ver en streaming a través de Apple TV+.

Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio son dos de los nombres más respetados en el cine contemporáneo. A lo largo de dos décadas, la notable colaboración entre este destacado director y su musa en pantalla ha generado algunas de las películas más apreciadas y premiadas de nuestros tiempos. Iniciada con Pandillas de Nueva York - 75% en 2002, la relación profesional entre Scorsese y DiCaprio ha dado lugar a una serie de éxitos que incluyen El Aviador - 87% (2004), Los Infiltrados - 91% (2006), La Isla Siniestra - 68% (2010), El Lobo De Wall Street - 78% (2013) y Killers of the Flower Moon (2023). En una reciente entrevista con Deadline, el director elogió sin medida al actor con estas palabras:

Lo grandioso de Leo, y es por eso que trabajamos juntos tan a menudo, es que él va allí. Él va a estos lugares extraños que son tan difíciles y enrevesados, y a través de la convolución, de alguna manera hay una claridad que alcanzamos. Y por lo general está en la expresión, en su rostro, en sus ojos. Siempre le he dicho esto. Es un actor de cine natural. Podría tomar un primer plano de él, podría no estar pensando en nada, y podría intercalar cualquier cosa con eso, y la gente diría: ‘Oh, está reaccionando a tal y tal’.

Robert DeNiro, el otro actor de mucho peso en Killers of the Flower Moon, también tiene una historia de colaboraciones fructíferas con Scorsese, comenzando con Calles Peligrosas - 98% en 1973, y a partir de ahí hay un repertorio notable de películas, que incluyen Taxi Driver - 98% (1976), Toro Salvaje - 98% (1980), Buenos Muchachos - 96% (1990), Casino - 80% (1995) y El Irlandés (2019). La impresionante lista de trabajos conjuntos es un testamento al entendimiento intuitivo y al profundo respeto que el director y el actor comparten.

Killers of the Flower Moon es la primera producción de Scorsese donde DiCaprio y De Niro trabajan juntos, aunque si este último no hubiera rechazado varias ofertas del cineasta, ya habrían trabajado juntos desde hace tiempo. Anteriormente los dos actores habían compartido la pantalla en El enemigo - 75% (1993) y La sangre que nos une - 80% (1996).

