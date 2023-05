"El mundo entero se ha abierto para mí, pero ya es demasiado tarde", Martin Scorsese reflexiona sobre su tiempo en la industria

Martin Scorsese es uno de esos nombres que no necesita presentación, y es uno de esos directores que sigue añadiendo a su propio legado por medio de películas, entrevistas y hasta presentaciones de nuevos artistas. Famoso por cintas como Taxi Driver - 98%, Pandillas de Nueva York - 75% o El Lobo De Wall Street - 78%, el creador tiene un estilo muy particular y un gusto por esas historias protagonizadas por hombres defectuosos, ambiciosos y resistentes que pueden llegar a ser un peligro para ellos mismos. Con el estreno de Killers of the Flower Moon, queda claro que Scorsese todavía tiene mucho por ofrecer a la industria, pero al mismo tiempo él es el primero en reconocer que en algún punto todo acabará.

Sigue leyendo: Kumail Nanjiani dice que Martin Scorsese se ganó el derecho a criticar a Marvel

Desde sus primeros cortometrajes en los sesenta, el director tenía una visión muy clara sobre cómo filmar al mundo que resguarda o ignora a estos protagonistas que tanto llaman su atención. En los setenta logró sobresalir con cintas como Calles Peligrosas - 98%, Taxi Driver y New York, New York - 67%, pero en los ochenta comenzó a experimentar un poco más con Toro Salvaje - 98%, El Rey de la Comedia - 91% y La Última Tentación de Cristo - 82%, y así su nombre se elevó a otro estatus del que realmente nunca bajó al ser llamado un genio del cine.

Gracias a su reputación, Hollywood le abrió las puertas y lo ayudó a contemplar trabajos cada vez más ambiciosos y costosos como El Aviador - 87% o La Invención de Hugo Cabret - 94%, pero el propio estado de la industria cambió rápidamente, y aunque Scorsese nunca dejó su lugar, se encontró con que las productoras querían franquicias sencillas para acaparar la taquilla y sus películas ahora eran consideradas un riesgo económico. Esto lo llevó a criticar abiertamente a las compañías y a la importancia que se le da a los ingresos, y la fe fue lo único que lo mantuvo motivado todo este tiempo.

Tras ver el éxito de Parásitos - 100% y la llegada de creadores como Ari Aster, Scorsese considera que el cine está a salvo aunque no siempre lo parezca, y esto que alguna vez se leyó como un reconocimiento de que podría seguir trabajando en la industria, ahora se toma como una esperanza para cuando él ya no esté presente. El director tiene muchas emociones encontradas con el estreno de Killers of the Flower Moon, y una de las más complejas es la que le permite reflexionar sobre su trayectoria y su próxima despedida de este mundo que nunca ha dejado de añorar.

También te puede interesar: Martin Scorsese elogia Tár y asegura que da esperanzas para el futuro del cine

Durante su primera entrevista oficial con Deadline para promocionar su más reciente trabajo, Martin Scorsese pronto se encontró analizando su futuro y despedida del cine en una conversación tremendamente conmovedora:

Ojalá pudiera tomarme un descanso de ocho semanas y hacer una película al mismo tiempo [risas]. El mundo entero se ha abierto para mí, pero es demasiado tarde. Es demasiado tarde.

Estoy viejo. Leo cosas. veo cosas Quiero contar historias, y no hay más tiempo. Cuando Kurosawa recibió su Oscar, cuando George [Lucas] y Steven [Spielberg] se lo dieron, él dijo: 'Recién ahora estoy empezando a ver la posibilidad de lo que podría ser el cine, y es demasiado tarde.' Tenía 83 años. En ese momento, dije: '¿Qué quiere decir?' Ahora sé lo que quiere decir.

De igual forma, el director se abrió un poco sobre el panorama actual del cine, que espera cambie para bien. En vez de renegar por cintas exitosas como Super Mario Bros. La Película - 75%, Scorsese cree que su espacio es muy claro entre las audiencias juveniles, que en algún momento crecerán y merecen historias a su medida:

¿Quién dijo que el cine iba a continuar como lo ha hecho durante los últimos cien años? En los últimos 25 años las cosas han cambiado, en los últimos cinco años las cosas han cambiado, y tan solo en el último año las cosas han cambiado. ¿Quién dice que va a seguir existiendo de esta manera? Donde la gente iba a ver una película como Out of the Past o The Bad and the Beautiful, en un cine con una pantalla gigante con 1000 o 2000 personas en la audiencia un sábado o domingo por la tarde o por la noche. Me gustaría que siguiera así, porque así lo conocí.

Pero estás hablando con un hombre de 80 años. Las personas en su adolescencia, 20, 30, 40 años, deberían experimentar películas en una experiencia comunitaria en una sala de cine. Películas como Mario Bros. La Película son excelentes para los más jóvenes. Pero ellos también se convierten en personas maduras. ¿Qué pasa con esa parte de sus vidas? ¿Van a pensar que las películas eran solo para películas de juegos o, cómo las llaman, "carpas"?

El entrevistador corrige a Martin Scorsese, quien realmente quería decir Tentpoles, que es como se le conoce a esas películas comerciales que básicamente mantienen a las productoras. El director no está en contra de este tipo de entretenimiento, pero no quiere que sea lo único que se pueda apreciar en la gran pantalla, en especial porque él considera que ciertas historias logran conectar con el público en el momento correcto, y una persona genuinamente puede sentirse vista y comprendida con ese tipo de cintas. Ante todo, no es que él esté pensando ya en retirarse, y de hecho tiene varios proyectos en puerta, pero sí reconoce que su tiempo se agota y que por ahora debe aprovechar al máximo las oportunidades que se le presenten.

No te vayas sin leer: Definitivamente es cine: Martin Scorsese dice que Beau tiene miedo de Ari Aster es extraordinaria