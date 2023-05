Tom Hanks dice que podría seguir apareciendo en películas después de morir gracias a la inteligencia artificial

Ni siquiera la muerte tendrá el poder de alejar a Tom Hanks de la pantalla grande. El histrión de 66 años definitivamente es una de las estrellas más reconocidas y respetadas de Hollywood, y ha dejado una huella indeleble en la industria del cine con su versatilidad como intérprete. Su carrera, que se extiende por más de cuatro décadas, está llena personajes entrañables y películas memorables que lo han consolidado como una verdadera leyenda del cine.

También te puede interesar: "El mundo entero se ha abierto para mí, pero ya es demasiado tarde", Martin Scorsese reflexiona sobre su tiempo en la industria

En una entrevista reciente en The Adam Buxton Podcast (via Variety), Tom Hanks dijo que la muerte ya no significará el final de la carrera de un actor, pues la Inteligencia artificial y los deepfakes permitirán seguir teniéndolos en pantalla. La estrella de Un Vecino Gruñón - 90% habló acerca de El Expreso Polar - 55% y su acercamiento temprano con este tipo de tecnología:

La primera vez que hicimos una película que tenía una gran cantidad de nuestros propios datos guardados en una computadora, literalmente, cómo nos veíamos, fue una película llamada El Expreso Polar. Vimos venir esto, vimos que iba a haber esta capacidad de tomar ceros y unos del interior de una computadora y convertirlos en una cara y un personaje. Eso solo se ha multiplicado por mil millones desde entonces y lo vemos en todas partes.

Durante la entrevista, Hanks dijo que actualmente gracias a las Inteligencias Artificiales y la tecnología deepfake es posible hacer cintas en donde lo hagan lucir como un hombre de 32 años. El intérprete también dijo que la posibilidad de que continúe actuando en filmes tampoco desaparecerá después de su muerte:

Cualquiera ahora puede recrearse a sí mismo a cualquier edad que tenga mediante IA o tecnología de falsificación profunda. Podría ser atropellado por un autobús mañana y eso es todo, pero las actuaciones pueden seguir y seguir. Fuera de la comprensión de AI y deepfake, no habrá nada que le diga que no soy yo y solo yo. Y va a tener cierto grado de calidad realista. Sin duda, es un desafío artístico, pero también es legal.

No te pierdas: Arnold Schwarzenegger dice adiós para siempre a Terminator

Hanks comenzó su carrera en la industria del entretenimiento en la década de 1970, pero fue en los años 80 cuando ganó reconocimiento y popularidad. Su papel más destacado en ese momento fue en la comedia televisiva Bosom Buddies, donde interpretó a un hombre que se ve obligado a disfrazarse de mujer para poder vivir en un edificio exclusivamente femenino. Aunque la serie no duró mucho tiempo, le permitió a Hanks mostrar su talento cómico y su carisma en la pantalla chica.

Sin embargo, fue en los años 90 cuando Hanks alcanzó la fama mundial y se estableció como uno de los actores más queridos de Hollywood. En 1993, protagonizó Filadelfia - 78%, una película dramática en la que interpretó al joven abogado Andy Beckett, quien lucha contra la discriminación en el lugar de trabajo debido a su condición de portador de VIH. Su valiente y conmovedora actuación le valió su primer Premio de la Academia como Mejor Actor, y dejó claro que la capacidad actoral de Hanks no tiene límites.

Ese mismo año, Hanks protagonizó Forrest Gump - 72%, otra película que se convirtió en un fenómeno cultural y un gran éxito de taquilla. Por su actuación como Forrest, Hanks ganó su segundo Premio de la Academia y se consagró como uno de los mejores actores de su generación. A lo largo de los años, Hanks ha demostrado su versatilidad como actor al embarcarse en una amplia variedad de géneros cinematográficos. Además de las ya mencionadas anteriormente, otras de sus películas más destacadas son Apollo 13, Rescatando al Soldado Ryan - 93% y Náufrago - 90%.

Recientemente vimos a Hanks en pantalla grande en el drama biográfico Elvis - 79%, entrega dirigida por el cineasta australiano Baz Luhrmann y protagonizada por Austin Butler como el el rey del rock and roll y Hanks en el papel del “Coronel” Tom Parker. Además, Hanks ya se prepara para el estreno de Asteroid City, su próxima película, que es escrita, dirigida, y producida por Wes Anderson. La cinta tiene un estreno programado para el 16 de junio de este año.

Por si te lo perdiste: Alec Baldwin celebra el último día de filmación de Rust