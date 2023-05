Five Nights at Freddy's estrena su primer teaser tráiler

La película de Five Nights at Freddy's, basada en el famoso videojuego homónimo de terror creado por Scott Cawthon, ha lanzado su primer teaser tráiler y es espectacular. El primer juego de la serie FNAF fue lanzado en 2014 y desde entonces ha ganado una gran popularidad entre los fanáticos del horror y los gamers en general. Gracias a su éxito, la franquicia ha expandido su universo a través de secuelas, precuelas, libros, novelas gráficas, y en unos cuantos meses finalmente dará el salto a la pantalla grande.

Five Nights at Freddy's, la película, tiene un estreno programado para el 27 de octubre de este 2023, fecha perfecta para un estreno de horror sobrenatural. La cinta es dirigida por Emma Tammi (A la Intemperie - 100%) a partir de un guion escrito por ella misma en colaboración con Scott Cawthon y Seth Cuddeback, basándose en el videojuego de la franquicia del mismo nombre. El reparto de la cinta incluye a grandes estrellas como Josh Hutcherson, Mary Stuart Masterson, Matthew Lillard, Piper Rubio, Kat Conner Sterling y Elizabeth Lail.

Este 16 de mayo por la tarde, el primer teaser tráiler de la película llegó a Internet y vaya que ha emocionado a los fanáticos. Te dejamos el terrorífico avance a continuación (via Discussing Film):

Desde que fue anunciada por primera vez en abril de 2015, la cinta de Five Nights at Freddy's ha sido uno de los proyectos basados en un videojuego más esperados por los fanáticos, y ahora que estamos tan cerca de su estreno, que nos cuesta esperar un par de meses más. La película será producida por Blumhouse en asociación con Striker Entertainment y está programada para estrenarse simultáneamente en los cines y en Peacock en los Estados Unidos. La sinopsis del filme dice lo siguiente (via Deadline):

Five Nights at Freddy's sigue a un guardia de seguridad con problemas cuando comienza a trabajar en Freddy Fazbear's Pizza. Mientras pasa su primera noche en el trabajo, se da cuenta de que el turno de noche en Freddy's no será tan fácil de sobrevivir.

La premisa principal de Five Nights at Freddy's (videojuego) se centra en un guardia de seguridad que trabaja durante la noche en una pizzería llamada Freddy Fazbear's Pizza, que está habitada por diabólicos animatrónicos. Estos personajes, Freddy Fazbear, Bonnie el Conejo, Chica la Gallina y Foxy el Pirata, son juguetes mecánicos con una apariencia amigable durante el día, pero por la noche, se vuelven extremadamente peligrosos y hostiles.

El objetivo del jugador es sobrevivir durante cinco noches en la pizzería, evitando que los animatrónicos entren en la oficina del guardia. El jugador debe monitorear las cámaras de seguridad y utilizar diferentes sistemas de defensa, como cerrar las puertas y encender las luces, para mantener a los animatrónicos a raya. El juego se basa en la gestión de recursos limitados y la toma de decisiones estratégicas para evitar ser atrapado por los animatrónicos. La jugabilidad de Five Nights at Freddy's se caracteriza por su atmósfera tensa y aterradora. El juego utiliza efectos de sonido y animaciones inquietantes para crear una sensación de peligro constante. A medida que avanzan los juegos, se revela una historia más profunda y se presentan nuevos personajes y ubicaciones.

La serie ha lanzado múltiples secuelas y spin-offs, ampliando y desarrollando la mitología del juego. Además de los videojuegos, Five Nights at Freddy's ha sido adaptado a novelas y cómics, expandiendo aún más su universo y proporcionando más detalles sobre la historia y los personajes. Ciertamente, Five Nights at Freddy's ha dejado una huella duradera en el mundo de los videojuegos de horror y a lo largo de los años ha ido asegurando una gran base de fanáticos que aman su jugabilidad única y su intrigante trama.

