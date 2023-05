Spider-Man: A través del Spider-Verso | Fans critican exceso de influencers en doblaje de la película

Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100% es una de las cintas del Hombre Araña más queridas, y una de las películas animadas más reconocidas, incluso ganó el Óscar a Mejor Película Animada. Este año llegará la secuela, Spider-Man: Across the Spider-Verse , y hay mucha emoción al respecto, sin embargo, Sony Pictures México anunció a su elenco de voces en un video y no todas las reacciones no fueron positivas, pues además de los actores de doblaje, hay algunos influencers.

En el video se confirma que Alex Montiel, mejor conocido por su personaje de “El Escorpión Dorado” (y por ser el hermano mayor de Gabriel Montiel, de Werevertumorro), pondrá su voz a Buitre; el youtuber Axel Parker pondrá su voz a Spider-Monkey; y el youtuber Pipepunk pondrá su voz a Metro Spider-Man. Otros influencers que forman parte del elenco de voces pero que no se ha especificado a qué personajes interpretrarán son Andrés Navy, Diana Su, Gaby Cam, Gaby Meza, Gris Verduzco, y Juan Guarnizo.

¡Sorpréndete con el maravilloso talento que prestó sus voces para el doblaje de #SpiderMan: A Través del #SpiderVerso! ¡Bienvenidos a la Sociedad Arácnida! La preventa empieza a partir de este jueves. ¡No te quedes sin tus boletos! pic.twitter.com/6YeBEb33Oq — SonyPicturesMX (@SonyPicturesMX) May 16, 2023

Es muy probable que la mayoría de influencers que aparecieron en el video no tengan papeles destacados y sólo se trate de cameos, pero la presencia de tantos youtubers en lugar de actores de doblaje profesionales ha causado molestia, hasta el punto de que Lalo Garza, conocido por ser la voz de Krilin en la franquicia de Dragon Ball y de Josh en Drake y Josh, entre otros, escribiera lo siguiente:

Oigans…. Yo tengo 6.2 millones en Tiktok, 500 mil en insta y otro tanto en face y aquí… soy influencer? Y soy actor de doblaje… no les sirvo para algo? — Lalo Garza (@LaloGarx) May 16, 2023

Después de él fueron numerosos usuarios los que se quejaron por la presencia de tantos influencers:

Andrés Navy, que les arrojó piedras desde la primera película, pidiendo que les devuelvan los derechos a Disney. Ok. — Mastro🌶️ • マストロ (@MastropietroM22) May 16, 2023

Porque meten a tanto Youtuber e influencer, no creo que está película necesite de esto. Bueno, a verla en inglés se ha dicho — Walter Del Cid (@OdiseoCid) May 16, 2023

"Tengo más ganas de ver la película por que salen youtubers"



- Nadie, ni las mamás de los influencers.



Lo peor es que estas decisiones no son tomadas por creativos, si no por agencias, aun cuando jamas se ha demostrado que tener star talent ayuda a la taquilla. — Uriel (@urielcraft) May 16, 2023

Existiendo tantos actores de doblaje escogen a puro star talent otra razón para verla en inglés 💀 — Mray⚡ (@Divademugel) May 16, 2023

Mi sonrisa fue disminuyendo conforme avanzaba el video y ví cada vez más star talents. — miremire💚💜🩷 (@laurelfermin) May 16, 2023

La veré en Inglés sorry,paso con lo de start talent solo respeto a los actores de doblaje que estudiaron años y arduamente para lograr niveles de profesionalismo únicos, dejándonos momentos épicos. Gracias por nada #Sony #SpiderManAcrossTheSpiderVerse pic.twitter.com/pYaVDBmmoR — Octavio HZ. (@JackCayman) May 16, 2023

Hy es un día triste para el doblaje. La profesion es tan insultada que gente que estudia por décadas técnicas de voz y actuación se ven reducidos a... bueno... "Comediantes". Dejémoslo ahí, con el debido respeto a la profesión. Pero los comediantes no son actores. Que yo sepa. — Keizrel (@Keizrel) May 16, 2023

Spider-Man: A través del Spider-Verso es dirigida por Joaquim Dos Santos y Kemp Powers, con un guión de David Callaham, Phil Lord y Christopher Miller . En el elenco de voces original cuenta con Shameik Moore como Miles Morales; Hailee Steinfeld como Gwen Stacy / Spider-Gwen; Jake Johnson como Peter B. Parker / Spider-Man; y Oscar Isaac como Miguel O'Hara / Spider-Man 2099, entre otros.

Spider-Man, uno de los superhéroes más reconocidos y queridos del mundo, ha tenido una presencia duradera y diversa tanto en los cómics como en sus adaptaciones a la televisión y el cine. El trepamuros hizo su debut en la pequeña pantalla en 1967 con la serie animada Spider-Man, show bastante limitado en términos de animación y presupuesto, pero que fue crucial para introducir a Spider-Man a una audiencia más amplia, y su tema musical pegadizo se ha convertido en un elemento icónico del personaje.

En el cine, Spider-Man no alcanzó notoriedad hasta principios del siglo XXI, con la trilogía del director Sam Raimi. Estrenada en 2002, El Hombre Araña - 89% con Tobey Maguire en el papel principal, marcó un hito en la historia del cine de superhéroes, popularizando el género y estableciendo nuevos estándares para las películas de ese tipo. Esta trilogía destacó por su equilibrio entre acción, drama y humor, y por su fiel representación del personaje de los cómics.

El siguiente capítulo en la historia cinematográfica de Spider-Man comenzó con la inclusión del personaje en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Tom Holland asumió el papel en Capitán América: Civil War - 90% en 2016, presentando a un Hombre Araña más joven y más integrado en un mundo de superhéroes más amplio. Finalmente, Spider-Man: Un Nuevo Universo de 2018, llevó al personaje a nuevas alturas. La película, que presenta a Miles Morales como Spider-Man y a otros Hombres Araña de diferentes universos, fue elogiada por su innovadora animación y su emotiva historia.

La última adición a la rica historia de Spider-Man en el cine es Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%, lanzada a finales de 2021. Este cierre de la trilogía protagonizada por Tom Holland, ha marcado un hito por ser la entrega más taquillera en la historia del superhéroe, y una de las más taquilleras de Sony y Marvel. Sin Camino a Casa no es tan notable por su historia y sus emocionantes escenas de acción, sino por haber reunido a los tres Hombres Araña del cine en una misma película.

