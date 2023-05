Capitán América 4: fotos de la filmación confirman al luchador Seth Rollins como villano de la cinta

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - 60% no resultó como el público esperaba y Guardianes de la Galaxia Vol. 3 - 85% resultó mucho mejor, lo que deja a Marvel con un paisaje algo desequilibrado para sus futuras entregas. La compañía aseguró hace tiempo que volverán a enfocarse en la calidad y no en la cantidad de historias, lo que obviamente es la mejor decisión, pero tardaremos un poco en conocer cómo resultará eso con los títulos que ya estaban confirmados y en producción, como Capitán América 4. La secuela protagonizada por Anthony Mackie ya se está filmando y poco a poco está generando expectativas interesantes, en especial ahora que se confirma la llegada de Seth Rollins como uno de los villanos principales.

Chris Evans no sólo se estrenó como el famoso héroe en Capitán América: El primer vengador - 79%, también comenzó todo un legado que se convirtió en pieza fundamental del universo cinematográfico de Marvel. El actor fue asociado con el personaje hasta Avengers: Endgame - 95%, donde finalmente cede su escudo a su colega Sam Wilson, quien hasta ese punto era conocido como Falcon. La transición parecía evidente, en especial por el pasado de Wilson y esa bondad tan parecida a la de Rogers, pero su serie en solitario nos demostró que el nombre de Capitán América trae consigo una responsabilidad y una historia muy compleja con la que Sam no necesariamente se siente identificado.

La serie de Falcon y el Soldado del Invierno - 97% sirvió para ver el proceso por el que pasa Sam para aceptar su lugar como un héroe negro en un país altamente racista. Más allá de las conspiraciones y las escenas de acción, este título de Marvel funcionó muy bien para hablar de temas sociales muy importantes siendo el racismo uno de los más relevantes por el contexto detrás de cámaras. Mientras Bucky (Sebastian Stan) trata de superar su caótico y traumático pasado, le es fácil pensar que Sam tiene miedo de tomar el lugar de Rogers, pero ponto se da cuenta que la conversación es mucho más complicada pues no puede entender del todo las complejidades de las raíces de su compañero.

Al final de la serie, Sam finalmente se asume como el nuevo Capitán América, y en el proceso recupera el famoso escudo de su amigo y mentor, mientras explica abiertamente que su labor será diferente a la de Rogers. Poco después de que finalizara el último episodio, se confirmó una nueva película del personaje, que técnicamente será la cuarta para el héroe, pero la primera con Anthony Mackie como protagonista absoluto. Para Marvel, este proyecto se convirtió en una prioridad y ahora que se han confirmado varios nombres importantes queda claro que será una de las entregas más especiales de la compañía, una que además redefinirá por completo a Capitán América.

Hasta hace poco, la cinta era conocida como Captain America: New World Order, pero parece que el título cambiará aunque eso todavía no se aclara. Por lo pronto, se sabe que Harrison Ford aparecerá como el general Ross y en las primeras filtraciones de la filmación se descubrió que Liv Tyler, quien apareció en Hulk: El Hombre Increíble - 67%, por fin regresará como Betty Ross para la secuela. La producción sigue su marcha y ahora ya tenemos nuevas imágenes y un video desde el set, donde podemos apreciar a los villanos de la cinta, lo que confirma el rumor de que Seth Rollins se unió oficialmente a la película:

Captain America New World Order filmando hoy en Atlanta, Georgia.

Hace tiempo se filtró que Seth Rollins, luchador reconocido de la WWE, tendría un rol en la película y estas imágenes demuestran que será uno de los villanos; de hecho, parece claro que forma parte de un malvado grupo. Aunque sus fans realmente disfrutarán de su presencia, es casi seguro que su participación será limitada según la historia, así que lo más interesante en este punto es descubrir qué enemigos pretenden adaptar de los cómics.

Según ComicBookMovie.com, por la forma en la que están vestidos, estos personajes podrían formar parte de la Serpent Society, conocida en sus inicios como Escuadrón Serpiente, que es un grupo que ha salido en varios cómics de Capitán América con Sam Wilson como protagonista. Pero el vestuario de estos actores no es lo único revelador de estas filtraciones, pues podemos ver mejor el nuevo uniforme de Capitán América. En este caso, parece que Sam dejó de lado el casco para usar sus acostumbrados goggles, y su traje ahora es más azul, lo que nos recuerda a la clásica vestimenta del héroe. Es claro que el sucesor está buscando su propia imagen para seguir con el legado y en la película eso seguramente será prioridad.

