Idris Elba está siendo considerado para ser el nuevo James Bond, confirma productora de la franquicia

El año pasado se estrenó después de varios retrasos Sin tiempo para morir - 83%, la última película de James Bond protagonizada por Daniel Craig, y la entrega número 25 de la franquicia. Con la salida del actor, llegó el momento de pensar en quién será el próximo en interpretar al agente 007, y uno de los favoritos que ha sonado desde hace tiempo es Idris Elba, conocido por sus actuaciones en Beasts of No Nation - 92%, Titanes del Pacífico - 71%, Thor: Ragnarok - 92% y El escuadrón suicida - 91%, entre otras.

Por un lado están los que proponen a Elba como el siguiente James Bond, y por otro lado están los que dicen que no es adecuado por su color de piel, ya que consideran que el espía sólo pude ser interpretado por un hombre blanco. No obstante, parece que esa opinión cada vez es más impopular y la mayoría comienza a aceptar que lo que define a Bond no es su color de piel

Ahora, durante su paso por el podcast Crew Call de Deadline, la productora de la franquicia habló sobre el nuevo actor que podría ponerse en la piel del personaje, y dijo que han habido conversaciones sobre Idris Elba. Barbara Broccoli, en el pasado ha dejado claro que James Bond puede ser de cualquier etnicidad, siempre y cuando sea un hombre británico, y ahora lo confirma al revelar que consideran al actor de Apuesta Maestra - 70% como una posibilidad para reemplazar a Craig (vía Radio Times):

Bueno, conocemos a Idris, somos amigos de él y es un actor magnífico. Y, ya sabes, ha sido parte de la conversación, pero siempre es difícil mantener la conversación cuando tienes a alguien en el asiento.

Ese “alguien en el asiento” sólo puede ser Craig, y aunque parece muy pronto para hablar de un actor que lo sustituya, tarde o temprano tendrán que buscarlo y ofrecer a los fanáticos más de lo mismo o una nueva versión que rompa esquemas, por ello es una gran idea que Elba se quede con el papel.

James Bond, igual que muchos otros personajes del pasado, suelen haber sido concebidos con una mentalidad que ya no compartimos actualmente. Inglaterra fue un imperio colonialista y gran parte del racismo que pudieron tener sus autores, sutil o deliberado, sigue presente en cierto modo. Pero afortunadamente, se ha podido contrarrestar en adaptaciones más recientes, como admitió Daniel Craig en un video de GQ al hablar sobre la masculinidad tóxica del agente 007:

Espero que [Bond] haya cambiado mucho mientras yo he sido parte de él, porque lo que siempre he tratado de hacer es no juzgarlo nunca. Tiene defectos y su actitud hacia el mundo y hacia las mujeres es cuestionable, y creo que eso es interesante, la forma en que hemos tratado de lidiar con eso es poner a tantos personajes femeninos más fuertes como fuera posible.

Entre los personajes femeninos mencionados por Craig encontramos a la mujer que sustituyó a Bond como agente 007 en Sin Tiempo para Morir, interpretada por Lashana Lynch, que recibió muchas críticas porque se pensó que ella protagonizaría la próxima saga de películas de James Bond, pero todo fue una confusión.

Otros actores que supuestamente están siendo considerados para sustituir a Craig son Tom Hardy, Tom Hiddleston, Henry Cavill, Richard Madden y Michael Fassbender. Actualmente no hay noticias al respecto, pero esperemos que muy pronto se revele quién será el nuevo actor que dará vida al legendario James Bond en una nueva saga de películas.

