Fans quieren que Idris Elba sea el nuevo James Bond

Hace algunos años surgió el rumor de que Idris Elba daría vida al séptimo James Bond, incluso él mismo bromeó con la situación través de Twitter en 2018, sin embargo, los herederos de los derechos del personaje en la pantalla grande no han dado pie a creer que las cosas se desarrollarán así. A pesar de lo anterior, recientemente el nombre del actor se ha convertido en tendencia en Twitter gracias a un publicación que lo considera como una de las muchas alternativas que existen para la siguiente encarnación del espía. No son pocos los internautas que quieren ver convertido a Elba en el primer Bond negro.

A través de sus redes sociales, el medio informativo Naija lanza una publicación en la que pregunta a los internautas el nombre del actor que debería interpretar a James Bond en el futuro, adjuntando una imagen con rostros conocidos como Cillian Murphy, Daniel Kaluuya, Tom Hardy, Regé-Jean Page, Michael Fassbender, Michael B. Jordan, Tom Holland y, por supuesto, Idris Elba; es el último quien se está llevando las aclamaciones de los usuario de la plataforma, quienes consideran que el actor posee las cualidades necesarias para transformarse en un 007 completo.

Mientras que algunos defienden a Elba a capa y espada, otros están de acuerdo en que es demasiado mayor para tomar el papel. Idris cumple 50 este año, muy cercano a los 53 que Daniel Craig ya tiene. El más reciente Bond inició su paso por la saga a los 37 años, por lo que tal vez a la estrella de Más Allá de la Montaña - 42% ya se le pasó el tiempo para ser James Bond. No importa en realidad, cuenta con una base de fans increíblemente leal y en muchos casos eso es lo que impulsa ciertas decisiones entre los grandes productores de Hollywood.

Resulta extraño que en un contexto donde lo diverso e inclusivo estén a la orden del día, no se le dé paso a un Bond de rasgos que desafíen el canon. Por el momento no existe ni una sola novedad o indicio sobre quién interpretará al nuevo James Bond, pero seguramente la decisión hará estallar a las redes sociales, no importante si el actor elegido es blanco o negro, las críticas y las celebraciones no se harán esperar.

A continuación, te presentamos un compendio de tuits que apoyan a Idris Elba como el siguiente James Bond de la pantalla grande. ¿Lo veremos o será otro quien finalmente se haga con el papel?

Idris Elba es el unico James Bond aqui https://t.co/7vcYKx7D0T — 🖤 (@alexapa0la) January 13, 2022

Solo veo a 3 personas interpretando a James Bond:

1. Idris Elba

2.Fassbender

3.Tom Hiddleston



Nadie más. https://t.co/pfM2YH84WV — sevEND (@twentyonendika) January 13, 2022

Yo incluyo en esta lista a Henry Cavil y a Tom Hiddleston, los cambio por Daniel Kaluuya y Cillian Murphy, pero si tocará escoger entre los que hay, me encantaría ver a Idris Elba como James Bond 🥰 https://t.co/SSpttC61gM — Ximena Álvarez Serrato (@XimenalvarezSe1) January 13, 2022

en serio...EN SERIO HABEIS METIDO AL HOLLANDO???



Eh of course que Idris Elba o Tom Hardy o incluso el Cillian Murphy https://t.co/blB2eG7PPd — te pinsho 🦂 (@sanfergusito) January 13, 2022

Idris Elba mi favorito después Fassbender y Hardy https://t.co/tc3QeO9c4v — bess (@bess642) January 13, 2022

La única opción aquí que en realidad no apesta para el papel de James Bond es Idris Elba. ¿Michael B Jordan? ¿En serio? ¿Tom Holland? ¿En serio?

The only choice here who doesn't actually suck for the role of James Bond is Idris Elba. Michael B Jordan? Really? Tom Holland?? Really?? https://t.co/lKMkzM7zu5 — Hm (@jared_hartless) January 13, 2022

Los racistas más tristes y desesperados son los que hacen todo lo posible para tratar de justificar racionalmente por qué los personajes ficticios de franquicias como James Bond no pueden ser interpretados por un hombre negro. La existencia misma de Idris Elba prueba que todos ustedes están equivocados. Este hombre personifica a 007.

The saddest most hopeless racists are the ones who go to the most insane lengths to try to rationally justify why fictional franchise characters like James Bond cannot possibly be played by a black man. @idriselba’s very existence proves you all wrong. This man epitomizes 007. pic.twitter.com/MtZ0jdBnTp — Andrew Wortman 🏳️‍🌈 (@AmoneyResists) January 13, 2022

Idris Elba ha sido increíble durante dos décadas en el cine, denle el papel. Ah, y para todos los racistas que dicen ‘preocuparse’ por la ‘precisión de los libros’... ambos sabemos que no los han leído y sólo se ofenden por un hombre negro. Dejen que James Bond evolucione.

Idris Elba has been awesome for 2 decades in film now-give him the role.



Oh and to all the racists who claim to "care" about "accuracy of the books"...we both know you haven't read them and only get offended because of a black man.

Let James Bond evolve https://t.co/PWzo3BMHvd — TyroneBruinsmaFilms (Commissions Open) (@TBruinsmaFilms) January 13, 2022

Primero miré la fila blanca, por supuesto, porque James Bond siempre ha sido un tipo blanco, pero, hermano, honestamente, es Idris Elba, él sería el 007.

I did look at the white row first of course cuz James Bond always been a white dude but damn bro honestly it’s idris Elba he would be thee 007 https://t.co/4fGgLN8uMs — L. (@LosPartDos) January 13, 2022

Estoy feliz de ver que Idris Elba está de moda porque la gente piensa que debería ser el próximo James Bond. Llevo años diciendo lo mismo.

I'm happy to see Idris Elba is trending because people think he should be the next James Bond. Been saying the same thing for years. — Josh DeMaria 💚💙🥩⛳🥤 (@JoshDeMaria) January 13, 2022

