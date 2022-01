Matt Reeves dice que su Batman es tan cool como James Bond

No hay duda de que Batman es uno de los personajes más famosos de la cultura pop, y pocos superhéroes rivalizan en cantidad de fans. Después de varias versiones que nos han dado los cómics, las series de televisión y las películas, ahora toca el turno a una nueva adaptación, encarnada por Robert Pattinson (Tenet - 83%, El Faro - 96%, High Life - 73%), en The Batman . La dirección corre a cargo del talentoso Matt Reeves (El Planeta de los Simios: La Guerra - 93%, Déjame Entrar (2010) - 88%, Cloverfield: Monstruo - 77%), y el cineasta cree que si hay un personaje con el que se pueda comparar el Hombre Murciélago, es James Bond, el héroe de las novelas de Ian Fleming , y protagonista de una saga de 25 largometrajes.

Bond es un super espía británico, y comparte varias habilidades con Batman, pues éste es considerado el mejor detective del mundo, a pesar de que en sus adaptaciones cinematográficas no siempre se explore ese aspecto. La diferencia radical, de acuerdo con Reeves, es que resulta más fácil sentirse identificado con el superhéroe de DC Comics, dado que podemos sentir su dolor. Esto fue lo que declaró en entrevista con Moviemaker Magazine (vía IndieWire):

Batman es un mito increíble que ha perdurado durante más de 80 años, y es por esa loca mezcla. Hay una parte que es simplemente genial, ¿verdad? Se ve genial. Tiene un coche genial. Tiene todas las cosas. Es como James Bond, supongo, en cierto modo, ¿no? Pero también hay algo con lo que podemos empatizar, el dolor por el que ha pasado.

The Batman originalmente iba a ser una película sobre la versión del superhéroe interpretada por Ben Affleck, pero debido a que era mucha presión para este último hacerse cargo de la dirección, el guión y el papel protagónico, decidió dejar en manos de alguien más el proyecto. Lo que no muchos esperaban era que Matt Reeves tomaría la decisión de hacer un reboot y crear un nuevo universo para esta versión del Hombre Murciélago. El Batman de Affleck tuvo su última aparición en Liga de la Justicia - 41%, y próximamente lo veremos en The Flash, cinta de la que se dice, será un reboot para el DC Extended Universe (DCEU).

Por el momento se dice que The Batman será una trilogía, y tanto el director como los productores han expresado su interés en que supere a la trilogía de The Dark Knight, de Christopher Nolan, considerada por muchos como una de las mejores sagas de superhéroes de la historia. Además de tener a Robert Pattinson como protagonista, The Batman cuenta con las actuaciones de Colin Farrell como El Pingüino; Paul Dano como El Acertijo, Jeffrey Wright como el Comisionado Gordon y Zoë Kravitz como Catwoman. Esta es la sinopsis oficial de la cinta:

Dos años de rondar la calles como Batman (Robert Pattinson), y de infundir miedo en el corazón de los criminales, ha llevado a Bruce Wayne a las sombras de Gótica. Con sólo un puñado de aliados, Alfred Pennyworth, James Gordon, entre la red corrupta de oficiales de la ciudad, el solitario justiciero se ha establecido como la encarnación de la venganza entre sus conciudadanos. Cuando un asesino pone en su mira a la élite de Gótica con una serie de eventos sádicos, un sendero de pistas envía al mejor detective del mundo a una investigación por el mundo criminal, en donde se encuentra con personajes como Selina kyle, Oswald Cobblepot, Carmine Falcone y Edward Nashton. Conforme la evidencia empieza a llevarlo más cerca de su meta y se vuelve clara la escala de los planes del perpetrador, Batman debe comenzar nuevas relaciones, desenmascarar al responsable y llevar justicia al abuso de poder y corrupción que ha plagado Gótica.

