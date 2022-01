The Batman: Robert Pattinson confiesa que usar el batitraje fue extremadamente incómodo

Robert Pattinson está a punto de hacer su debut como Bruce Wayne en The Batman , la nueva película de Warner y DC que promete rendir honores al famoso personaje de Bob Kane y Bill Finger . Pero aunque interpretar al Caballero Oscuro pueda lucir como la cosa más genial del mundo, el actor en turno no piensa que sea así, al menos no del todo. Durante una nueva entrevista con MovieMaker, Rob confiesa que utilizar el batitraje fue casi una tortura, declarando que utilizarlo es realmente una molestia gigante.

Cuando Pattinson fue elegido como el nuevo Batman no todos estaban seguros sobre la decisión. Algunos pensaron que el actor de 34 años no tenía lo necesario para tomar un puesto tan importante en la industria del entretenimiento. Por suerte, bastó el primer tráiler oficial para convencer a las masas y ahora el mundo está a la espera de la nueva encarnación. Por su parte, Robert se queja de la experiencia al utilizar el traje del héroe, asegurando que fue algo muy molesto.

Tu primer pensamiento es, Dios mío, soy absolutamente terrible. [...] Si miras [el traje] demasiado a la luz, se ve completamente ridículo y estás usando un disfraz de Halloween. Pero si te alejas dos milímetros, es como, oh, eso es completamente totémico, y se ve exactamente como se supone que debe verse. Pero aprender a usar eso y aprender a reaccionar ante la forma en que la luz le da forma, toma una eternidad.

Tal parece que los días de Pattinson como el superhéroe murciélago no fueron del todo satisfactorios. El propio Christian Bale le advirtió del traje a mediados de 2019, cuando en una entrevista con IndieWire le aconsejó que su traje tuviera un mejor diseño: “Sólo asegúrate de poder hacer pipí sin ayuda de nadie. No te sientes como un superhéroes cuando no puedes hacer pipí sin ayuda de alguien más.” ¿Cómo puede hacer Batman todas sus maravillas con lo que parece ser un atuendo tan incómodo? Sólo el personaje conoce los secretos detrás de la fabricación.

El cine de superhéroes continúa al frente como una apuesta muy, muy segura para los grandes estudios de Hollywood. Batman ha tenido numerosas películas a lo largo de su historia y la mayoría siempre termina siendo un éxito en taquilla o entre las críticas. La nueva cinta de Matt Reeves parece tener todo lo necesario para ser un hit durante las próximas y más vale que lo sea, pues el director tiene en mente el desarrollo de una trilogía completamente nueva para su versión de Batman. La película parece tener el camino libre para hacer buenos números próximamente.

The Batman se perfila como uno de los grandes éxitos de 2022, un triunfo para Warner Bros. y otra interpretación memorable para Robert Pattinson, estrella que ha sabido consolidar su figura en la industria del entrenamiento. La película contará con muchos personajes famosos de los cómics, en su mayoría villanos, quienes se encargarán de hacer la vida imposible para nuestro protagonista. ¿Qué clase de conflictos tendrá que enfrentar y resolver el nuevo Batman de Warner Bros.? Esperamos que la película abarque temas nunca antes explotados por las aventuras en la pantalla grande del personaje y que se convierta en un éxito de taquilla capaz de autorizar otras entregas. De acuerdo con la información de IMDB, se estrena en salas de cine el 4 de febrero. Esperamos que la preventa de boletos inicie pronto.

