The Batman: se revela que será la película del superhéroe más larga de la historia

Ya falta un mes y medio para que The Batman , cinta protagonizada por Robert Pattinson junto a Zoë Kravitz y dirigida por Matt Reeves, por fin llegue a las salas de cine después de una espera tan larga. Desde las etapas más tempranas de su desarrollo, este largometraje de DC Films ha prometido superar las expectativas de todos los fanáticos, quienes por supuesto anhelan ver un épico reinicio de su personaje favorito. Varias entrevistas y comentarios de miembros oficiales de la producción han sugerido que el filme definitivamente cumplirá con su propósito, que es dar al mundo la mejor película de El Caballero de la Noche, y pronostican que se posicionará como uno de los favoritos del género de superhéroes de nuestros tiempos.

También lee: The Batman: portada de revista muestra una impresionante foto de Robert Pattinson con el batitraje

Sin duda alguna, The Batman es una producción muy ambiciosa y se nota que han trabajado arduamente para que todas las promesas se hagan realidad y los espectadores no se sientan defraudados. Dentro de las características que más han atraído a la audiencia y que permiten pensar que el filme saldrá victorioso de la taquilla, se encuentra el hecho de que esta versión de la historia del Vigilante de Gotham será mucho más oscura que todas las demás traídas a la pantalla grande hasta el momento. El reparto es otro punto importante, aunque en un principio los fans no tenían mucha fe en Pattinson como protagónico, esta opinión se ha transformado y ahora muchos mueren por ver a la estrella de Crepúsculo - 48% en este épico rol.

Ahora, además de las características positivas ya mencionadas, se acaba de anunciar que la película será la más larga que se haya visto del superhéroe en la historia. Una lista publicada recientemente en el sitio web de IMAX Melbourne sugiere que el tiempo de duración actual de The Batman es de 176 minutos, lo que significa que los fanáticos podrán disfrutar de una cinta de 2 horas y 56 minutos, llena de acción, suspenso, terror y drama en esta nueva historia de Bruce Wayne.

La duración informada de The Batman supera a la del que es actualmente el largometraje más extenso del héroe, El Caballero de la Noche Asciende - 87% de Christopher Nolan, con 2 horas y 45 minutos. El segundo lugar se lo llevaría Batman: El Caballero de La Noche - 94% con 2 horas y 32 minutos, mientras que Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% tiene una duración de 2 horas y 31 minutos. El largo tiempo del próximo filme de Reeves tiene sentido, ya que el mismo director ha dicho que The Batman será la mejor entrega del Vigilante que jamás se haya visto. Te dejamos las palabras que este director compartió en una reciente entrevista para la revista MovieMaker:

Por si te lo perdiste: Todas las películas de DC, dentro del universo de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, que fueron canceladas

Quería hacer una historia en la que la corrupción de Gotham fuera uno de los aspectos más importantes de la historia, porque Gotham es un lugar enfermizo. Bruce está desesperado por intentar hacer un cambio. Todavía está atrapado, para ser honesto, emocionalmente atrofiado desde los 10 años, porque ese es un trauma que no se supera: presenciar el asesinato de tus padres en aquel lugar. Está buscando darle sentido, ¿verdad? Este es el único sentido que puede encontrar... Creo que se imagina que si puede hacer esto, de alguna manera puede revertir lo que sucedió, que nunca se revertirá. Este es un impulso muy humano, ¿verdad? Intentar revivir algo y rehacerlo.

Además, en la misma conversación, el aclamado director añadió que Batman siempre está en el centro de todas las buenas historias de Ciudad Gótica, rastreando la corrupción a dondequiera que pueda llevar. Con esto, Reeves añadió que el filme será casi una historia de detectives, poniendo a Wayne como el investigador principal que no descansa hasta hallar la verdad y conseguir justicia o en este caso, venganza. Matt expresó lo siguiente:

La idea de un lugar que es corrupto, y tratas de nadar contra la corriente para luchar contra ella y marcar la diferencia, es la quintaesencia de Batman. Y en el centro de esas historias noir casi siempre está el detective, ¿no? Y por eso es el mejor detective del mundo. Y así, esta historia es, además de ser casi una película de terror, un thriller y una película de acción. En el fondo, también es en gran medida una historia de detectives. Es muy narrativa.

También te recomendamos: The Batman: así lucirá la nueva Baticueva