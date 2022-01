The Batman: portada de revista muestra una impresionante foto de Robert Pattinson con el batitraje

Cada vez estamos más cerca del estreno de The Batman , cinta protagonizada por Robert Pattinson junto a Zoë Kravitz, producida por DC Films y dirigida por Matt Reeves. Con la proximidad a la fecha de llegada, la publicidad del largometraje sigue inundando el Internet y diversos medios de comunicación con clips, fotos, entrevistas, afiches, tráileres oficiales y ahora, The Batman ha logrado aparecer en la portada de una famosa revista alemana dedicada al cine: Deadline Filmmagazin.

También lee: Todas las películas de DC, dentro del universo de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, que fueron canceladas

Ahora que Morbius, filme producido por Marvel en asociación con Columbia Pictures y protagonizado por Jared Leto, ha sido retrasado hasta el mes de abril, The Batman será el primer éxito de taquilla de superhéroes del 2022. Las expectativas anuncian que será un gran éxito para Warner Bros., con muchos expertos pronosticando un fin de semana de apertura que alcanzará e incluso rebasará los US$ 100 millones.

El pasado 14 de enero, fue compartida en redes sociales la nueva portada de la revista Deadline Filmmagazin para esta esperada adaptación de DC Comics, en la cual se puede apreciar una toma sensacional del Caballero de la Noche de Robert Pattinson vigilando a una lluviosa Gotham City. Esta gran pieza publicitaria ofrece una mirada detallada a la capucha que usará esta versión del héroe. La fórmula de Matt Reeves del detective más grande del mundo promete ser diferente a todo lo que hemos visto en la pantalla antes, y este nuevo traje definitivamente es diferente a los batitrajes que vimos en Batman Inicia - 84% y Liga de la Justicia - 41%. A continuación te dejamos un tweet que anuncia la portada de la revista:

#TheBatman is getting a upcoming Cover for Deadlinemagazin. Featuring new interviews with the cast and crew.



The hype is real pic.twitter.com/0MqqRNEN2Z