The Batman: fans de DC reaccionan a la extensa duración de la película

Falta poco más de un mes para que The Batman , cinta dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson junto a Zoë Kravitz, por fin llegue a las salas de cine tras un largo tiempo de espera. The Batman es una producción muy ambiciosa que desde sus etapas más tempranas de desarrollo ha prometido dejar atrás a todas aquellas cintas del Vigilante de Gotham que han llegado a la pantalla grande. Dentro de las características de este nuevo filme que más han llamado la atención de la audiencia y que nos permiten pensar que el filme saldrá victorioso de la taquilla, se encuentra el hecho de que el director aseguró que esta versión de la historia de Bruce Wayne será mucho más oscura que cualquiera que hayamos visto del superhéroe.

Además de la atractiva sinopsis del largometraje, el reparto es otro punto que sin duda ha logrado capturar el interés del público, aunque al principio los fans no estaban muy contentos con tener a Robert como el nuevo Batman, la opinión ha ido cambiando gracias a la apropiada difusión que la producción ha tenido, mostrando la genial que puede llegar a ser esta increíble versión de la estrella de El Faro - 96% y Crepúsculo - 48%. Hace poco se anunció que The Batman tendría una duración de 2 horas y 56 minutos, noticia que definitivamente incrementó los ánimos y la emoción de los fanáticos por querer ver la película lo más pronto posible.

Tal vez algunas personas consideren que un filme de tres horas es algo excesivo, sin embargo, la mayoría de los fanáticos de DC están realmente entusiasmados con lo extenso que será el tiempo en pantalla para la historia de Wayne. Muchos tienen la convicción de que el tiempo de duración de la cinta estará completamente justificado con la increíble trama que Reeves nos tiene preparada. De hecho, un gran número de personas acudieron hoy a Twitter para celebrar la noticia y enseguida te dejamos algunas de las reacciones más destacadas:

Ah, también, #TheBatman siendo confirmada con tres horas es lo mejor que me ha pasado.

Oh, also, #TheBatman being confirmed as THREE HOURS is the best thing to ever happen to me pic.twitter.com/8AKcz8Tbnz — Battman 🦇 (@BatmanFiles) January 19, 2022

Estas serán las mejores tres horas de mi vida #TheBatman

This will be the best three hours of my life #TheBatman https://t.co/AzCUzQw3zi — Bishop & Battinson | Moon knight Era (@battinsonisbest) January 20, 2022

Acabo de decirle a mi hermana que #TheBatman durará tres horas y ella dijo "genial, vamos a ver a Robert Pattinson durante tres horas" la amo.

just told my sister #TheBatman was three hours and she said “cool, we’re getting to see Robert Pattinson for three hours” love her — ًstilltoony (@mostlytoony) January 20, 2022

Elijo confiar en que Matt Reeves y compañía justificarán el tiempo de ejecución de #TheBatman, pero vale la pena señalar que la mejor película de Batman hasta la fecha tiene sólo 75 minutos de duración. #MaskOfThePhantasm

I'm choosing to trust that Matt Reeves & co will justify #TheBatman's running time, but it's worth noting that the best Batman film to date is only 75 minutes long. #MaskOfThePhantasm https://t.co/bYLe5ieooy pic.twitter.com/O3QeMtBd7Y — Amon Warmann (@AmonWarmann) January 20, 2022

Alguien: “¿Pero #TheBatman tiene que durar tres horas?” Yo: [texto en GIF] No entiendo la pregunta y no voy a responderla.

Someone: “But does #TheBatman HAVE to be three hours long?”

Me: pic.twitter.com/YARXAQXot4 — Jenna Anderson (@heyitsjennalynn) January 20, 2022

#TheBatman con 167 minutos de duración está bien para mí. ¡Dame un Bat Opus! Después de una espera de varios años y sabiendo cuán meticuloso es el mundo que Matt Reeves ha creado, la anticipación por sí sola debería atravesar la hora de apertura. Simplemente significa que WB le permitió hacer su película, y no la de ellos.

#TheBatman being 167 minutes long is fine by me. Give me a Bat opus! After a multi-year wait and knowing how meticulous of a world Matt Reeves has created, the anticipation alone should slice through the opening hour. It just means WB let him make his movie, and not theirs. pic.twitter.com/ZdRxbvizMz — Dan Buffa (@buffa82) January 20, 2022

Denme una epopeya de 3 horas de duración de #TheBatman Dénmela!!!

Give me a 3 hour long epic of #TheBatman GIVE IT!!! pic.twitter.com/p65ZtlkycA — 𝙳𝚘𝚘𝚔𝚜 𝚄𝚙𝚍𝚊𝚝𝚎𝚜 (@SaltyDooks) January 20, 2022

#TheBatman Movie tiene una duración de casi 3 horas. Y estoy aquí para ello.

#TheBatman Movie is almost 3 hours long. And I'm Here For It. pic.twitter.com/YVDpjBH7JJ — Charlie Schneider (@AwesomEmergency) January 20, 2022

#TheBatman durará 2 horas y 55 minutos más 8 minutos de créditos, ¡lo que la convierte en la película de #Batman en solitario más larga de todos los tiempos!

#TheBatman will be 2 hours and 55 minutes long PLUS 8 minutes of credits, making it the longest solo #Batman film of all-time! pic.twitter.com/n0GiCXjS1j — Slightly Off Topic (@SlightlyOffTpic) January 20, 2022

Normalmente, si una película dura alrededor de 3 horas, me alejo, pero #TheBatman siendo de 3 horas me tiene en HYPE. ¡Vería un corte de 4 horas de esta película!

Normally if a movie is around 3 hours long it can turn me away, but #TheBatman being 3 hours has me HYPE. I would watch a 4 hour cut of this movie! pic.twitter.com/hVDDABiVtj — Film Stocked (@filmstocked) January 20, 2022

