Willem Dafoe conducirá Saturday Night Live por primera vez

Sabemos que Willem Dafoe ha desarrollado una carrera prolífica como actor de cine, desde los blockbusters más comerciales de Hollywood, hasta las producciones más pequeñas de corte independiente que sólo se miran en festivales. Aunque lleva décadas en la industria, las últimas semanas han sido de especial satisfacción para él debido a su aclamada aparición en Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% como Duende Verde. El boom ha sido tan grande que esta tarde Saturday Night Live anunció que Willem conducirá el capítulo que cerrará enero. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

No te pierdas: Joker 2: Willem Dafoe quiere ser un impostor del Guasón y trabajar con Joaquín Phoenix

Norman Osborn/Green Goblin se hizo presente en el Universo Cinematográfico de Marvel a través de Willem. El actor de 66 años trajo de regreso al personaje, aquel que todos conocimos en la trilogía del Hombre Araña a cargo de Sam Raimi y que fascinó a chicos y grandes. Dafoe pasó a ser el villano principal de Sin Camino a Casa y sorprendió al público con una interpretación tan malvada y memorable que logró dar un giro de 180 grados a la vida de Peter Parker. El fandom del MCU se rindió a sus pies.

Ahora, de acuerdo con las redes sociales de Saturday Night Live, Willem Dafoe estará presente como conductor en la edición del programa que se estrenará el 29 de enero, junto a él veremos a Katy Perry. Esta es la primera vez que el protagonista de Van Gogh en la Puerta de la Eternidad - 77% es el anfitrión del programa, por lo que será muy interesante verlo llevar a cabo el trabajo. Los productores detrás de SNL siempre aprovechan al actor/actriz consentido del momento en redes sociales para firmar contrato e incrementar el rating.

Te invitamos a leer: Willem Dafoe revela cómo ocultaron su regreso en Spider-Man: Sin Camino a Casa

Además de su reciente intervención en Sin Camino a Casa, Willem Dafoe es famoso por cintas como El Faro - 96%, La Última Tentación de Cristo - 82%, El Paciente Inglés - 83%, Psicópata Americano - 67%, El Gran Hotel Budapest - 92%, Otro Día Para Matar - 85%, La Gran Muralla - 35% y Aquaman - 73%. En 2018 se llevó la Copa Volpi a Mejor Actor por su trabajo en At Eternity's Gate y en varias ocasiones ha estado nominado al premio Óscar y al Globo de Oro. Al destacar tan ferozmente en el cine de superhéroes como lo hace ahora, su fama se ha incrementado hasta los cielos y Saturday Night Live quiere obtener los mejores beneficios. Nos esperan algunos sketches interesantes.

El próximo 27 de enero veremos a Willem Dafoe en El Callejón de las Almas Perdidas - 70%, la nueva película de Guillermo del Toro que está lista para arrasar en cines mexicanos. Este título se estrenó en Estados Unidos hace un mes pero obviamente se vio opacado por Spider-Man: Sin Camino a Casa, logrando una taquilla muy por debajo de las expectativas; ahora se espera que su lanzamiento en el resto del mundo le permita tomar una bocanada de aire fresco. La cinta está basada en el libro homónimo de William Lindsay Gresham y muchos ya están esperando que forme parte de la competencia para la siguiente temporada de premios.

Mientras tanto, algunos fans ya quieren ver regresar a Willem Dafoe como el Duende Verde en alguna otra producción de Sony relacionada con el Hombre Araña. Por otro lado, hay quienes opinan que el ciclo del actor como el villano ha terminado bien y que no es necesario traerlo de vuelta para explotar su presencia; lo cierto es que Sony ha hecho bastante dinero con No Way Home y podrían estar interesados en continuar escribiendo historias con los enemigos clásicos de Spider-Man. Sólo el tiempo nos dará la respuesta.

También puede interesarte: Spider-Man: Sin Camino a Casa | Willem Dafoe habla sobre las críticas que recibió su Duende Verde