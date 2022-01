Joker 2: Willem Dafoe quiere ser un impostor del Guasón y trabajar con Joaquín Phoenix

El cine de superhéroes es la fuente de los mejores ingresos en Hollywood y todo el mundo lo sabe. Algunos actores están tan ansiosos por formar parte de las filas del género que harían cualquier cosa por un lugar, pero hay otros que desbordan tanto talento que los fans los quieren ver interpretando determinado papel sin siquiera haber recibido algún tipo de llamado por parte de los estudios. Willem Dafoe fue llamado para volver como el Duende Verde en la más reciente película de Spider-Man y ahora aprovecha el barullo para hablar sobre uno de sus sueños en este tipo de cine: interpretar al Guasón.

Willem brilló en la trilogía de Sam Raimi al brillar como Norman Osborn/Green Goblin hace algunos años; mientras que en la primera película se desempeñó como antagonista principal, en las demás tan sólo tuvo algunos cameos. Pero el tiempo dejó claro que nadie podía interpretar al villano como él, ni siquiera el actor de la versión que todos observamos en El Sorprendente Hombre Araña 2: La Amenaza de Electro - 52%. Ahora, para la revista GQ, Dafoe habla sobre uno de sus sueños imposibles, ser una versión impostora del Joker en competencia con el de Joaquin Phoenix.

Hay algo interesante en la idea de que hubiera un impostor del Joker. Por lo tanto, sería posible no Jokers enfrentados, sino a alguien que dice el Joker pero no lo es. Y eso abre la posibilidad de una historia interesante, sobre todo si tenemos al Joker de Joaquin Phoenix, y luego tener a alguien que imite lo que hizo. He fantaseado con eso. Pero aparte de eso, no voy a hablar con nadie [al respecto], tú eres el primero.

La idea de Willem Dafoe no es en lo absoluto despreciable, sin embargo, los fans están conscientes de las decisiones que Warner ha tomado durante los últimos años y es poco probable que lo veamos hecho realidad; Guasón - 91% ni siquiera fue una producción en la que confiaron al 100%, pues la empresa quiso hacerse cargo de toda la inversión. Sólo tiempo después descubrieron el error que había cometido al ver la enorme recaudación que la cinta logró a nivel global.

Los fans de Willem llevan años pidiendo que el actor sea elegido para interpretar al Guasón en alguna producción de DC, pero Warner no ha dado señales de quererlo para ese rol en específico. Recordemos que Dafoe ya forma parte del DCEU como Vulko, asesor científico y mentor de Aquaman - 73% que en gran medida le enseñó a controlar sus poderes. Este personaje es bastante pacífico y se desarrolla como el maestro sabio que todo mundo quisiera tener… pero lo cierto es que los fans quieren verlo destruir y traumatizar con su sonrisa de pesadilla, tal y como lo hizo en Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% al retomar el papel del Duende Verde una vez más.

El impacto generado por Willem tras el lanzamiento de No Way Home es impresionante. No son pocos los fans que ya lo consideran como el mejor villano del Universo Cinematográfico de Marvel (así es, tan sólo era necesario que contrataran actores de verdad) y quieren verlo de regreso en alguna otra secuela. Lo cierto es que tal vez la historia de Norman ha terminado su ciclo al transformar a Peter Parker en un hombre; ahora Spider-Man debe enfrentarse a un nuevo camino y seguramente hará frente a nuevas amenazas que requieran decisiones más complejas y maduras.

