Premios Lumiere 2022: Lista de ganadores

Aunque los premios Oscar son los más populares entre el público, la temporada de reconocimientos se da a nivel mundial y cuenta con muchísimos eventos que dan su justo lugar a aquellas obras que no llegan al medio estadounidense ni al circuito clásico de Hollywood. El cine francés es uno de los más respetados a nivel mundial y uno que año tras año entrega grandes obras dedicadas a temas como el existencialismo, el aborto, el amor, la desigualdad, la muerte, etc. Aunque títulos como Titane - 89% y Annette - 90% lograron llamar la atención en el extranjero, los Premios Lumiere nos dan un panorama más amplio de lo que se desarrolló esta temporada.

Sigue leyendo: George Lucas y Kathleen Kennedy recibirán el Premio Milestone del Sindicato de Productores

Los Premios Lumiere son relativamente nuevos. Fueron creados en 1995 por el productor Daniel Toscan du Plantier y el crítico Edward Behr. Con el paso de los años se han construido una reputación tan importante que ya son vistos como uno de los eventos más importantes del año para el cine francés y se ven como equivalentes a los Golden Globes en Estados Unidos. La premiación está organizada por la Académie des Lumières que cuenta con más de 200 miembros. Se trata de una labor para mostrar lo mejor de este cine, incluyendo títulos que no necesariamente corren en el circuito de festivales clásicos.

Este año ya se esperaba la nominación y premiación de ciertos títulos, como sucedió con la obra de Leos Carax protagonizada por Marion Cotillard y Adam Driver que abrió Cannes el año pasado con muchísimo éxito. De igual forma, la segunda cinta de la directora Julia Ducournau, reconocida mundialmente por Voraz - 90%, también formó parte de los nominados aunque no se posicionó como una de las más exitosas.

La verdadera ganadora del evento fue la cinta L'évènement - 92%, también conocida como El Evento o El Acontecimiento que cuenta la historia de una mujer que deberá arriesgar todo para practicarse un aborto en la Francia de 1960, cuando el procedimiento todavía era ilegal. Esta película dirigida por Audrey Diwan y basada en una historia real también obtuvo el León de Oro en Venecia, donde el director Bong Joon-ho fue presidente del jurado.

También te puede interesar: Oscar 2022: Tom Holland podría ser el anfitrión este año

Sin embargo, la película The Worst Person in the World es la que está llamando más la atención, pues se espera que represente a Noruega en la categoría de Mejor Película Internacional en los próximos premios de La Academia. Esta historia nos lleva por la vida de Julie, una mujer imperfecta y algo complicada que debe aprender a tomar decisiones y lidiar con todos los aspectos de su vida, desde el amor hasta el trabajo que quiere hacer por el resto de su vida. Muchos la llaman la oscura comedia romántica para aquellos que odian las comedias románticas, y las críticas ya la nombran como un clásico.

Aquí te dejamos la lista de ganadores:

Mejor Película – L'évènement

Mejor Director – Leos Carax por Annette

Mejor Guion – Xavier Giannoli por Illusions Perdues - 83%

Mejor Documental – The Velvet Queen de Marie Amiguet y Vincent Munier

Mejor Película Animada – The Summit of the Gods de Patrick Imbert

Mejor Actriz – Anamaria Vartolomei por L'évènement

Mejor Actor - Benoît Magimel por Peaceful

Mejor Nueva Actriz – Agathe Rousselle por Titane

Mejor Nuevo Actor – Thimotée Robart por Les Magnétiques

Mejor Ópera Prima – Gagarine de Fanny Liatard y Jérémy Trouilh

Mejor Co-producción Internacional – The Worst Person in the World de Joachim Trier

Mejor Fotografía – Caroline Champetier por Annette

Mejor Música – Ron Mael y Russell Mael (Sparks) de Annette

La temporada de premios sigue su curso y aunque muchos esperaban que Titane representara a Francia la película no pasó a la siguiente ronda. En ese sentido, los premios que da el país son especialmente importantes este año. Por otro lado, títulos como Drive my car (Doraibu mai kâ) - 100%, A Hero - 91% y Fue la mano de Dios - 80% son los grandes contendientes de este año.

No te vayas sin leer: Óscar 2022: Noche de Fuego, de Tatiana Huezo, es preseleccionada para competir como Mejor Película Internacional