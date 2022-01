Daniel Radcliffe dará vida a Weird Al Yankovic en nueva cinta biográfica

Daniel Radcliffe pasará a la historia por interpretar a Harry Potter en la saga cinematográfica basada en la obra de J.K. Rowling . Aunque su última aparición como el joven mago fue en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte II - 96% hace una década, el público todavía tiene algunos problemas para verlo como algo más que ese personaje. Sin embargo, el actor sigue trabajando duro en cine y televisión para demostrar lo mucho que ha crecido y mejorado en los últimos años. Además de participar en proyectos de todo tipo de géneros, Radcliffe también busca personajes relevantes que le propongan un reto, y la nueva oportunidad para demostrar sus verdaderos alcances llegará con una cinta biográfica de 'Weird Al' Yankovic.

Roku mandó un comunicado oficial (vía ScreenRant) para confirmar el desarrollo de una nueva película basada en la vida del músico y comediante con Daniel Radcliffe como protagonista. Por ahora, el proyecto lleva por título WEIRD: The Al Yankovic Story y se espera que la filmación inicie en febrero de este año en Los Ángeles, lo que significa que el guion ya debe estar terminado o pasando por últimas revisiones. Aunque la nueva ola de la pandemia mundial volvió a poner a prueba a la industria, parece que los protocolos han servido para mantener activas las producciones, así que no se esperan cambios en ese sentido.

El propio Yankovic trabajará como productor de la cinta y como guionista. Según Roku, la biografía no estará censurada, así que no sólo mostrará la parte cómica de su vida, sino también aquellos momentos más complicados como el fracaso de su primera película llamada Los Telelocos - 63%, cuyo resultado casi le costó la carrera, y la inesperada muerte de sus padres en 2004 causada por envenenamiento por monóxido de carbono. La obra definitivamente abordará todos los problemas y relaciones que ha tenido con los artistas que tanto gusta parodiar.

En un comunicado oficial (vía ScreenRant), el músico expresó:

Cuando se estrenó mi última película UHF en 1989, hice un solemne voto a mis fanáticos de que lanzaría una película importante cada 33 años, puntualmente. Estoy muy feliz de decir que estamos a tiempo. Y estoy absolutamente encantado de que Daniel Radcliffe me interprete en la película. No tengo ninguna duda de que este es el papel por el que las generaciones futuras lo recordarán.

En general, la libertad creativa le permite e Weird Al Yankovic hacer parodias sin pagar por los derechos de las canciones a los artistas originales. Sin embargo, por respeto al trabajo de los cantantes y compositores él siempre pide los derechos y debe pagar regalías. La mayoría de las bandas y músicos no tienen problema con esto, incluso consideran una buena señal que alguien haga una parodia de su labor, pero las cosas no siempre han resultado bien. Coolio, por ejemplo, se ofendió con una parodia de Gangsta´s Paradise y aunque no presentó cargos y Weird Al le mandó una nota de disculpa que nunca respondió, siguen distanciados.

Las parodias de Yankovic también lo acercaron a Paul McCartney, quien lo reconoció entre la multitud y con el que pudo hablar sobre su trabajo. Por desgracia, el ex integrante de The Beatles se negó a la parodia de una de sus canciones por mencionar en su letra un platillo de pollo, y es que Paul es un vegetariano consumado que promueve ese estilo de vida. Prince fue otro de los grandes artistas que siempre le negó la oportunidad de parodiar sus canciones. Weird Al Yankovic cuenta con más de veinte discos entre parodias y canciones originales.

Aquellos que han visto otros trabajos de Daniel Radcliffe como Kill Your Darlings - 75%, donde da vida al poeta Allen Ginsberg, o Escape from Pretoria saben que el actor tiene toda la habilidad de respetar una figura real sin importar si luce o no como ellos. Por otro lado, su participación en la serie Miracle Workers - 60% también ha servido para mostrar su habilidad para la comedia más extraña, así que es justo pensar que logrará con éxito interpretar a alguien tan curioso como Weird Al.

