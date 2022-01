"Le entendí perfectamente": Gal Gadot responde a las críticas de Joss Whedon

La industria del entretenimiento se paralizó tiempo atrás cuando surgieron acusaciones en contra de Joss Whedon en el set de Liga de la Justicia - 41%. De acuerdo con varios miembros del elenco, el director estadounidense se comportó de manera irrespetuosa y despótica, amenazando sus carreras y humillándolos frente al resto del staff. Ahora que Whedon volvió con esa controvertida entrevista para Vulture, Gal Gadot no se queda callada y también responde a las nuevas declaraciones. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

En mayo del año pasado, Gadot fue entrevistada por el medio israelí N12, revelando algunos detalles oscuros sobre su estancia en el rodaje de Liga de la Justicia y su relación con Whedon: “De alguna manera amenazó mi carrera y dijo que si hacía algo, haría mi carrera miserable y yo simplemente me encargué de eso.” Ahora, tiempo después, el director intenta ofrecer una explicación sobre el tema: “Yo no amenazo a la gente. ¿Quién hace eso? El inglés no es su primer idioma, y tiendo a ser irritantemente florido en mi habla.” Pero la actriz decidió no quedarse callada y una vez más responde, también para Vulture:

Le entendí perfectamente. Nunca trabajaré con él y nunca sugeriría que ninguno de mis compañeros trabaje con él en el futuro.

Algunos están de acuerdo que este intento de Joss Whedon por rescatar su carrera a través de Vulture está haciendo más mal que bien. Tal vez para el director la idea lucía diferente en su cabeza, no obstante, las redes sociales demuestran una vez más estar de lado de los actores y tal parece que Whedon se hunde en un agujero cada vez más profundo. Las acusaciones en el set de Liga de la Justicia no son las únicas que vieron la luz, pues ya desde hace tiempo otros los vienen señalando por sus comportamientos agresivos en las grabaciones de múltiples producciones. A Joss se le ha culpado de racista, misógino y explotador. ¿Sigue habiendo espacio para alguien como él en Hollywood?

Tal vez Whedon estuvo en algún momento en lo más alto del cine de superhéroes, pues recordemos que le dio a Marvel Studios un par de entregas muy exitosas con los Vengadores; sin embargo, aquellos tiempos han quedado muy atrás y ahora otras voces son las que se encuentran al frente de los más lucrativos hits del género. A Joss sólo le queda aceptar y vivir con las consecuencias de sus actos y probablemente nunca regresar a las grandes ligas de Hollywood.

Aunque Liga de la Justicia sigue siendo la película canon del Universo Extendido de DC, no son pocos los fans que prefieren La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%, título lanzado el año pasado a través de la plataforma de HBO Max que se encarga de solucionar todos los errores de la entrega de 2017. Por desgracia, Warner Bros. ya no quiere hacer negocios con Zack Snyder y el futuro se encuentra repleto de películas que para siempre podrían alterar el famoso SnyderVerso. Numerosos rumores sostienen que The Flash llegará para establecer un nuevo canon y muchos fans están desencantados con la perspectiva.

Los superhéroes continúan siendo un terreno seguro para los estudios de Hollywood y con el tiempo aparecen nuevos talentos capaces de estar al frente cuando se trata de dirigir. Marvel Studios, Sony y Warner, las tres grandes del género, han aprendido (o sigue haciéndolo) a elegir las figuras con las que se involucran y así evitar problemas en el futuro.

