Jaden Smith responde a los rumores sobre su casting como Miles Morales con sorprendente imagen

Spider-Man es uno de los superhéroes más queridos de la actualidad y todo mundo está muy al pendiente de él en todos los formatos posibles de entretenimiento. Desde el incremento de la popularidad de Miles Morales gracias a los cómics, los videojuegos y la animación, el público ha estado pidiendo el salto del personaje a la pantalla grande y muchos confían en que será pronto. En días pasado comenzó a circular un rumor sobre la presunta elección de Jaden Smith en Marvel Studios como el que se encargará de interpretar al héroe afroamericano en la saga; ahora la estrella de 23 años comparte una fotografía muy especial.

Jaden Smith se hizo famoso desde la infancia por ser el hijo de Will Smith. Con el tiempo su padre le ayudó a formar parte de producciones como En Busca de la Felicidad - 67%, The Karate Kid - 66% y Después de la Tierra - 11%, además, durante un tiempo se ha dedicado a la música. Con los rumores sobre su supuesto fichaje como Morales en lso estudios de Sony, Jaden envía una fotografía a sus seguidores en Twitter que ha hecho enloquecer a todo mundo y ha reavivado las noticias. Aquí el post.

Wya, estoy tratando de columpiarme.

Wya I’m Tryna Swing By pic.twitter.com/L7EqkcUjig — Jaden (@jaden) January 16, 2022

No sabemos en realidad si Jaden tendrá la oportunidad de convertirse en Miles más adelante o si sólo ha compartido la imagen para exaltar a las redes sin motivo verdadero más allá de un sencillo disfraz de Spider-Man. Cabe mencionar que el actor formó parte de la banda sonora de Spider-Man: Miles Morales, el videojuego de Insomniac Games que fue lanzado en 2020; Smith interpretó el tema “I’m ready”, el cual seguramente reforzó su fanatismo por el héroe de Nueva York. ¿Tendremos más novedades en el futuro?

Por el momento, Sony no tiene la intención de llevar a Miles a la pantalla grande, al menos no ha dado indicios sobre ellos. En los próximos años llegará una trilogía nuevamente dedicada a Peter Parker, así que los fans tendrán que esperar un tiempo hasta tener alguna buena noticia sobre Morales. El héroe arácnido tiene muchos planes para el tiempo que está por venir pero tanto Sony como Marvel Studios quieren llevar las cosas en calma y sacar el mejor provecho de cada personaje en sus respectivas etapas.

Mientras tanto, los fans de Miles Morales ya están esperando su regreso a la animación con Spider-Man: Across the Spider-Verse, Part One, película que llegará a salas de cine este año y que funciona como secuela de Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100%. Miles volverá a encontrarse con Gwen Stacy y tal parece que viajarán a otros universo, encontrándose con más Spider-Gente y un villano que los pondrá a prueba una vez más. La cinta de 2018 se llevó el premio Óscar a Mejor Película Animada y esperamos que este 2022 su calidad no decaiga y también brille en la temporada de premios que le corresponda. Miles se ganó el corazón de los fans en aquella aventura y ahora todo mundo quiere verlo regresar a la acción.

Al cine de superhéroes le quedan muchos, muchos años por delante. Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% demostró ser todo un triunfo para quienes están detrás de la producción, demostrando que los fans del género son completamente leales, incluso en tiempos de pandemia. Tom Holland regresó para protagonizar la cinta más taquillera de 2021 y en los años próximos lo veremos regresar como un Peter Parker mucho más maduro; ahora que está sólo y quebrado pasará un tiempo difícil, pero no cesará en su misión por combatir el crimen en las calles de su ciudad natal.

