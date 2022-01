Spider-Man: No Way Home | Saturday Night Live culpa a la película por el Ómicron

Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% es uno de los mayores logros que hizo Hollywood en 2021. Los alcances de la película en el mundo no los ha tenido ninguna otra durante los últimos meses y los medios internacionales están enloquecidos con su recaudación. Pero hay quienes están criticando la cinta con algunos argumentos que podrían incomodar a los fans o a la propia Marvel Studios. En un reciente sketch de Saturday Night Live se menciona que No Way Home fue la responsable del incremento de contagios por Ómicron entre la población.

El éxito de No Way Home no debería sorprender a nadie. Los fans del Universo Cinematográfico de Marvel le hicieron una gran publicidad a través de las teorías y rumores sobre el Spider-Verse, promesa que terminó haciéndose realidad y que ha impulsado a llenar las salas de cine desde el día uno. La nueva aventura del Hombre Araña en pantalla grande es el resultado de años pensando en hacer un buen fanservice, nostalgia y acción, Sony dio justo en el blanco y la felicidad del público de nota en los bolsillos del estudio.

Pero el comediante James Austin Johnson sacó a relucir un aspecto problemático de toda la situación. Saturday Night Live regresó a actividades tras una breve pausa por las fiestas de diciembre y Johnson formó parte de un sketch en el que interpreta a Joe Biden; en el material, James habla sobre el Ómicron y el despunte de los casos, señalando a Spider-Man: Sin Camino a Casa como la gran culpable de la nueva etapa de la pandemia, una con números alarmantes sobre casos a la alza en todo el mundo.

Mientras tanto, Spider-Man: No Way Home permanece en salas de cine a un mes de su estreno y continúa recaudando todo lo posible, incluso los fans que ya la vieron continúan regresando a salas para ser testigos de la experiencia una vez más. La película generó un sorprendente impacto entre los seguidores del cine de superhéroes y ya es considerada como una de las mejores que se han hecho sobre el personaje. En estos momentos lleva US $1.5 mil millones de recaudación global, dejando muy atrás a sus predecesoras Spider-Man: De Regreso a Casa - 92% y Spider-Man: Lejos de Casa - 82%.

Sin lugar a dudas, el punto álgido de Spider-Man: No Way Home fue ver luchar a los tres Hombre Araña contra los villanos de otros universos, era lo que todo mundo esperaba y fue justo lo que Sony entregó. Lo anterior es otra de las cosas que Marvel hizo bien en comparación con otras franquicias de superhéroes que preferimos no nombrar: escuchar a su público y presentar sus ideas de forma coherente. Otros han intentado complacer a todo mundo pero terminan enfureciendo a los seguidores en todo el mundo. Hay errores que no se perdonan pero al menos Spider-Man: Sin Camino a Casa quedará en los corazones de sus fans como una producción que quedó muy, muy lejos del fracaso. ¿Cuánto hubiera recaudado sin la pandemia de por medio? Tal vez sus números se hubieran acercado a los de las últimas películas de los Vengadores.

La siguiente película del Hombre Araña es Spider-Man: Across the Spider-Verse, una aventura animada que funciona como secuela de Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100% y que promete ser completamente espectacular. De acuerdo con la información oficial, llegará a salas de cine el 7 de octubre de este año. ¿Listos para más contenido del héroe arácnido?

