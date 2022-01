John Cena revela que Marvel lo rechazó en varias ocasiones

Aunque El escuadrón suicida - 91% no resultó el éxito en taquilla que se esperaba, los fans la recibieron mucho mejor que a su predecesora y quedaron satisfechos con la forma de abordar a los viejos personajes y la presentación de los nuevos. Muchos consideran que James Gunn logró salvar esta adaptación y a la vez dio esperanzas para los nuevos proyectos de DC. Por supuesto, el director seguirá involucrado en otros títulos de la marca y uno de los primeros resultados de esta asociación es la serie de Peacemaker - 86%, protagonizada por John Cena, quien sorprendió a muchos en la película y se convirtió en uno de los favoritos del público.

Al igual que otros ex luchadores, John Cena pasó a Hollywood con películas de acción sin mucha profundidad y sin lograr mayor impacto. Casos como el de Dwayne Johnson parecen la excepción y por mucho tiempo se pensó que Cena no lograría algo similar. Sin embargo, el actor ha luchado por su lugar dentro de la industria y su aparición en la adaptación de DC ayudó a que el público cambiara su percepción sobre él. De hecho, no sólo se le tomó como una gran aparición sino como una excelente adición al universo de la compañía por lo que su serie en HBO Max rápidamente se convirtió en uno de los estrenos más esperados de la temporada.

Hubo un tiempo en el que el cine de superhéroes pertenecía a un circuito mucho más cerrado en cuanto a talento y creativos. Sin embargo, su creciente popularidad y el hecho de que varias figuras “serias” no han tenido problema en aceptar papeles importantes en este tipo de títulos hicieron que las entregas se convirtieran en proyectos que los actores buscan activamente. En ese sentido, el que John Cena tenga uno de los papeles más importantes en esta nueva etapa de DC no es cualquier cosa. Pero hubo un tiempo en el que el actor fue constantemente rechazado para este tipo de roles.

En este punto es evidente que Cena está muy satisfecho con Peacemaker y espera interpretarlo todo el tiempo que sea posible. Como ha sucedido con otros antes que él, se necesitaron muchas oportunidades antes de encontrar al personaje correcto. En una reciente charla, el actor reveló que fue rechazado de múltiples proyectos de superhéroes, en especial de la marca Marvel.

Cuando se anunció por primera vez la producción de ¡Shazam! - 88%, muchos fans pensaron que Cena quedaba perfecto para el papel y él mencionó en varias ocasiones que también lo consideraba así. Por desgracia, el resultado final no lo implicó a él y ahora el actor explica que este título fue uno de tantos rechazos que tuvo que enfrentar antes de aliarse con James Gunn. En el podcast HappySadConfused (vía The Playlist) explicó:

No puedo decirte para cuántos papeles de superhéroes me han rechazado. Shazam es ciertamente uno. Hubo un pequeño intento en el universo de Deadpool. Rechazo… hubo varios en el universo de Marvel. Rechazado. Pero seguí intentándolo.

Cena no revela ni los papeles ni las películas, pero sí explicó lo que sentía al leer los guiones y saber que podía aportar algo interesante a esas historias:

Leí todos esos guiones, y leí todos esos roles. Y pensaba: “Hombre, realmente creo que puedo aportar algo a esto.” Y luego fue rechazo tras rechazo, tras rechazo, tras rechazo. Pero los bajos hacen que los altos sean altos. Y lo loco fue que no estaba primero en la lista de Peacemaker. James tenía una LARGA lista.

John Cena también dijo que siempre tiene que leer los guiones antes de animarse a participar de cualquier forma en una película, pero en el caso de James Gunn no siguió esa regla porque la reputación del director como contador de historias le dio la confianza de que se trataría de un buen proyecto. Al final, Gunn quedó tan encantado con Peacemaker como el resto del público y espera seguir explorando al personaje más allá de su serie. El también guionista planea más spin-offs de El Escuadrón Suicida, así que es muy posible que veamos a Peacemaker en otros momentos.

