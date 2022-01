Actriz de Peacemaker está agradecida por desafiar los estereotipos de mujeres plus size en el género de acción

Peacemaker - 80% se estrena el 13 de enero y las promesas son grandes. La nueva serie de acción de HBO Max vinculada al Universo Extendido de DC llegará con personajes completamente nuevos, uno de ellos interpretado por Danielle Brooks, actriz afroamericana conocida por sus intervenciones en Orange Is the New Black - 87%. A través de una entrevista con Variety, la intérprete habla sobre su paso por la industria y la fortuna que siente al desafiar las convenciones de belleza como mujer negra plus size con su rol en Peacemaker.

En la nueva serie, Danielle tomará el papel de Leota Adebayo, una miembro de la Fuerza Especial X cuya historia de vida general o estado en el argumento son desconocidos por los fans. Aunque no hay muchos detalles sobre el personaje, Brooks se siente muy orgullosa con su trabajo y con la oportunidad que tiene para dar visibilidad a las mujeres que lucen como ella, destacando la importancia de la inclusión y a las muchas formas en que se presentan a los roles femeninos en cine y televisión interpretados por mujeres que van más allá de los cánones de belleza establecidos.

Solía tener una lista. Comencé a investigar antes de obtener este papel en caso de que me preguntaran por los personajes [de cómics] que podría interpretar. ¿A quién me parezco en realidad? Hay algunos que se parecen a mí, pero cuando se reflejan en la televisión o el cine, los cambian por completo. Su aspecto no refleja lo que ves en los cómics. Siempre he querido destacar en un proyecto de acción, porque siento que una gran parte de mi fuerza impulsora en esta industria está cambiando la narrativa de cómo se ven las protagonistas femeninas y qué son capaces de hacer las mujeres de talla grande

Peacemaker destacó por ser uno de los villanos de El escuadrón suicida - 91%, un personaje de ultraderecha con toques de alivio cómico que logró una excelente química con Bloodsport. Warner y James Gunn vieron tantas posibilidades en él que le dieron su propia serie para HBO Max con el objetivo de expandir su historia y de paso competir con las series de Marvel Studios en Disney Plus. La serie está a punto de estrenarse en streaming y los fans de DC guardan altas expectativas.

Al igual que en El escuadrón suicida, se profundizará en las ideas que mueven al personaje pero sin perder el humor y las imágenes gráficas. Está claro que junto a Warner, James Gunn ha tenido un poco más de libertad creativa, pues recordemos que Marvel Studios es mucho más restrictivo y siempre está abogando por el entretenimiento para toda la familia. Sin embargo, lo anterior no es garantía de éxito, pues no debemos olvidar que la película no fue precisamente un éxito durante su tiempo en las salas de cine. La publicidad y la pandemia son factores increíblemente importantes al momento de vender cine en estos tiempos.

James Gunn ha vuelto junto a Marvel Studios para el rodaje de Guardianes de la Galaxia Vol. 3; las grabaciones continúan este 2022 y el público ya está ansioso por conocer la nueva historia de los héroes. Por otro lado, James regresará para trabajar con Warner en algunos otros proyectos, sin embargo, el director no quiere convertirse en el cabecilla artístico de todo el DCEU, pues es un puesto demasiado grande para tomar. Sólo el tiempo nos dirá el camino que seguirá la saga de estos superhéroes y villanos

