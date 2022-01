Spider-Man: Across the Spider-Verse repetiría la fórmula de No Way Home para rescatar a otros personajes

Spider-Man es uno de los personajes más queridos de Marvel desde los cómics, las series animadas y los largometrajes en live-action. Su cercanía con el ciudadano promedio y al ser un joven con problemas de adolescente generó mucha más empatía con la audiencia que los millonarios, dioses, reyes y hechiceros. Con la llegada del Universo Cinematográfico de Marvel, se le dio prioridad a otros personajes que se volverían de lo más rentable entre las grandes franquicias.

El arribo de Tom Holland a Capitán América: Civil War - 90% sí llamó la atención, pero su impacto nunca se comparó con lo que significó la estancia de Tobey Maguire en la pantalla grande con El Hombre Araña - 89%, por ejemplo. Sin embargo, Kevin Feige se las ingenió para que su lugar dentro el MCU fuera incrementando poco a poco mostrando cierta evolución en el personaje, y sus tratos con Sony Pictures no fueron casualidad (aunque la compañía sí se mostró preocupada por haber cedido a su personaje).

Con Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%, Marvel Studios se tomó la libertad de retomar las dos franquicias anteriores con personajes como Doctor Octopus, Duende Verde, Electro y el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield. La saga de cada uno de estos tuvo ciertos tropiezos; si bien la que dirigió Sam Raimi sigue siendo de las favoritas de los espectadores, su última entrega no obtuvo los mejores comentarios, lo que provocó la cancelación de la cuarta película.

Con las cintas de El Sorprendente Hombre Araña - 73% no hay mucho qué decir, pues es bien sabido que su segunda entrega tuvo notables problemas y ni siquiera se le dio la oportunidad de cerrar su trilogía. Ahora, con la película dirigida por Jon Watts, estas dos estrellas tuvieron la oportunidad de redimirse, tener una mejor conclusión e incluso darnos una idea de lo que pasó después en sus vidas que no habíamos podido ver.

Esta fórmula de éxito podría repetirse en el universo animado, pues, según lo que informa Screen Rant, Spider-Man: Across the Spider-Verse - Part One podría repetir esta estrategia para darle una nueva oportunidad a otras versiones animadas del superhéroe que fueron canceladas antes de haber extendido su camino. Desde Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100%, acreedora al Óscar como Mejor Película Animada en 2019, ya se había planteado el multiverso en donde varias versiones del personaje se reunían, incluyendo unas inimaginables como Spider-Ham que, por increíble que parezca, sí tuvo su participación en los cómics en los 80.

La idea es que esta secuela retome a algunos Spideys que ya vimos, como la versión adulta de Peter Parker, Gwen Stacy y, por supuesto, Miles Morales; pero hay dos en particular que tendrían su segunda oportunidad y se trata de los protagonistas de las series animadas como el de 1994 y el de The Spectacular Spider-Man de 2008, ambas canceladas antes de tiempo pero que funcionaron como introducción al mundo de este personaje para varios niños.

Aunque quizá el impacto no se compare con el evento sucedido en diciembre dentro del MCU, seguirá siendo emocionante para quienes crecieron con esas caricaturas. Hasta el momento, los personajes que sí están confirmados para llegar a esta nueva entrega son Spider-Woman, que también ha estado preparándose para su debut en live-action, y Spider-Man 2099 cuyo nombre real es Miguel O'Hara y será interpretado por Oscar Isaac, sin olvidarla llegada de un héroe arácnido japonés.