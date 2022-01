James Gunn dice que necesita al menos medio billón de dólares para hacer Guardianes de la Galaxia Vol. 3

James Gunn se había ganado un lugar en la industria como cineasta independiente por películas como Criaturas Rastreras - 86% o Super - 48%, y es evidente que siempre ha estado acostumbrado a los presupuestos reducidos, mismos que le han sido de bastante ayuda para elevar su creatividad como narrador. Sin embargo, al hablar del Universo Cinematográfico de Marvel ya estamos dentro de las ligas mayores y hay oportunidades que no se deben desaprovechar.

Una vez que fue elegido para dirigir Guardianes de la Galaxia - 91%, estrenada en 2014, consiguió ofrecer a un grupo de héroes inolvidables con personalidades completamente distintas, desarrolladas y carismáticas; sin dejar de lado la manera en la que contó la historia principal. Aunque estas cintas parecían no tener la misma oportunidad que Thor - 77%, Iron Man - El Hombre de Hierro - 93% o Capitán América: El primer vengador - 79%, Gunn consiguió que su equipo se estableciera dentro del MCU.

Sin embargo, no se salvaría de los conflictos. Después del lanzamiento de Guardianes de la Galaxia Vol. 2 - 82% en 2017 vendría un escándalo que envolvió al director por controvertidos tweets que hicieron que Disney lo despidiera quedándose con el guión que él ya tenía listo para Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Estrellas como Dave Bautista mostraron su apoyo a James Gunn, y fue el exluchador quien aseguró que si Gunn no volvía bajo la batuta de director él ya no querría formar parte del proyecto.

El cineasta no perdió su tiempo lamentándose, y Warner Bros., por su parte, vio una gran oportunidad con él dándole la misión de rescatar a una de sus películas que habían fracasado teniendo como resultado El escuadrón suicida - 91%, ofreciendo, además, la oportunidad de desarrollar la serie en solitario de Peacemaker - 86% obteniendo mayores libertades para explotar su visión en el mundo de los superhéroes.

Pronto Disney lo recontrataría para desarrollar su guión de la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia, y tal parece que el director aprovechará esta oportunidad para crear algo que de verdad valga la pena, aunque resulte costoso para la compañía. Durante una entrevista con Collider, Gunn señaló que necesitaba al menos medio billón de dólares para realizar esta película como él quiere.

Siempre pienso en el presupuesto de manera innata mientras escribo. Incluso algo tan presupuestado como [Guardianes de la Galaxia Vol.3] sigue siendo una lucha. Sabes, todavía es una lucha hacer que se ajuste al presupuesto. […] Si tuviera quinientos millones de dólares, podría hacer casi lo que quiero. Así de difícil es. Siempre tengo que pensar en el presupuesto y hacer concesiones debido al este, pero a menudo conduce a cosas buenas. Te ves obligado a repensar algo y tienes que encontrar una solución creativa.

Aún es difícil pensar si Disney estará dispuesto a darle esa cantidad de dinero a James Gunn, pero se sabe que con lo que ya ha dado vale la pena, sobre todo pensando en el contexto que hay alrededor de los personajes. Mientras tanto, se espera que esta película se estrene en 2023 y traiga de vuelta al elenco original incluida Zoe Saldana, después de haber dejado a una versión distinta de Gamora en Avengers: Endgame - 95%. Cabe mencionar que el equipo de héroes volverá en Thor: Love and Thunder.