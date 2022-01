James Gunn quiere tomarse un descanso después de Guardianes de la Galaxia Vol. 3

James Gunn es un famoso cineasta estadounidense mejor conocido por su trabajo como director en Guardianes de la Galaxia - 91%, Guardianes de la Galaxia Vol. 2 - 82% y El escuadrón suicida - 91%. Ahora, Gunn se encuentra ocupado dirigiendo Guardianes de la Galaxia Vol. 3, la cual tiene un estreno programado para el 23 de mayo del 2023. Además, Peacemaker - 86%, serie spin-off de El Escuadrón Suicida también a cargo de Gunn, llegó a HBO Max este 13 de enero. Con tantos proyectos en sus manos tanto de DC Films como de Marvel Studios, es lógico que James se encuentre agotado, y al parecer, planea tomarse un descanso muy pronto.

El director ha admitido que quiere y necesita un descanso después de Guardians of the Galaxy Vol. 3, pero todavía quiere hacer una segunda temporada de Peacemaker antes de irse de vacaciones. Gunn ha estado trabajando sin parar desde que fue contratado para escribir y dirigir The Suicide Squad. Durante y después de la producción de la película, el director también estuvo trabajando en Peacemaker, protagonizada por John Cena. Inmediatamente después de que terminó con DC, el director saltó a Marvel para trabajar en el cierre de la trilogía de Guardianes de la Galaxia.

En estos momentos no está claro si Peacemaker tendrá o no una segunda temporada. Sin embargo, Gunn tiene la esperanza de que la historia continúe y considera que la serie es una secuela de The Suicide Squad. En una entrevista reciente con The Hollywood Reporter, el director admitió que todavía quería hacer una segunda temporada, pero se sentía agotado y necesitaba un descanso después de la tercera entrega de los Guardianes de la Galaxia. Gunn dijo lo siguiente:

Bueno, tendremos que ver. Creo que voy a colapsar por un tiempo después de Guardianes 3. Me estoy cansando bastante. He estado trabajando bastante duro durante los últimos años, así que tendremos que ver qué sigue. Pero quiero hacer la segunda temporada de Peacemaker, así que veremos qué sucede.

James Gunn comenzó su carrera como guionista a mediados de la década de 1990 y años más tarde destacó escribiendo para películas como Scooby-Doo - 30% y Scooby-Doo 2: Monstruos Sueltos - 21%. En el 2006 pasó a la dirección, empezando con la película de comedia de terror Criaturas Rastreras - 86%, después saltó al género de superhéroes con Super - 48%, para más tarde trabajar con Marvel Studios y DC Films. Después de tomo lo que Gunn no ha traído a la pantalla chica y grande, hay que reconocer que tiene un descanso bien merecido. Sólo esperamos que su retiro temporal de la dirección no dure tanto y pronto se encuentre desarrollando muchos más proyectos.

El más reciente trabajo de Gunn ya lanzado es Peacemaker, la primera serie de televisión del Universo Extendido de DC, un spin-off de The Suicide Squad que explora los orígenes de Peacemaker, un “superhéroe” tan dedicado a la paz mundial que está dispuesto a usar la fuerza de las armas para lograrlo. La serie es producida por Troll Court Entertainment y The Safran Company en asociación con Warner Bros. Television.

