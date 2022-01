Spencer: Kristen Stewart no fue nominada en los premios SAG y los fans están furiosos

Este jueves 13 de enero llega a salas mexicanas Spencer - 85%, la nueva película de Pablo Larraín sobre la vida de la princesa Diana. La aclamada producción fue estrenada a principios de septiembre del año pasado en el Festival Internacional de Cine de Venecia y otros grandes eventos dedicados al séptimo arte. La actuación de Kristen Stewart como Lady Di recibió grandes ovaciones, sin embargo, parece que no fue suficiente para el Sindicato de Actores en Estados Unidos, cuyos miembros la han dejado afuera de la competición a Mejor Actriz. Los fans no lo pueden creer.

Spencer nos sitúa en el año 1991. Diana se dispone a pasar las fiestas navideñas con la familia real en Sandringham House, sin embargo, la tensa relación con el príncipe Carlos debido a su romance con Camilla Parker-Bowles, y al nulo apoyo recibido por parte de la reina Isabel y los suyos, envuelven a la princesa en una espiral de amargura que pone en juego su estabilidad mental. Pablo Larraín vuelve con una película sobre otra mujer que ha marcado la historia y se lleva los aplausos de la mayoría.

A pesar de que la crítica se rinde ante Spencer, los miembros del Sindicato de Actores no han incluido a Kristen Stewart en la lista de nominadas a Mejor Actriz, categoría en la que compiten Jessica Chastain , Olivia Colman, Jennifer Hudson, Nicole Kidman y Lady Gaga; cabe mencionar que la candidatura de la última ha hecho enfurecer a buena parte de los fans de Stewart, pues no son pocos los que están de acuerdo en que la protagonista de La Casa Gucci no ofreció una interpretación del todo convincente.

Pero quienes siguen a Kristen deben ajustarse a la nueva realidad y aceptar que con este rechazo por parte de los SAG, la actriz tal vez ha perdido para siempre la oportunidad de competir por el Óscar. Lejos de sus inicios en Crepúsculo - 48% y otras películas de corte juvenil, Stewart ha demostrado una clara evolución en su trabajo como actriz, no obstante, tal vez es necesario que siga buscando ese gran papel que la lleve hasta la gloria durante la temporada de premios.

A continuación te presentamos un compendio de tuits que condenan al Sindicato de Actores por no nominar a Kristen Stewart por Spencer, incluso hay algunos miembros de la organización:

De todas las actrices que podrían haber sido desairadas, tenían que elegir a la mejor de todas. Kristen Stewart dio la mejor actuación de 2021 y es una pena que esté a punto de perderse el primer premio.

El desaire de SAG-AFTRA a Kristen Stewart no solo es el mayor desaire a Mejor Actriz en toda la historia de SAG, sino que también es el más desconcertante y molesto, en serio. Estas nominaciones no podrían ser más básicas.

Kristen Stewart no se perdió los SAG, los SAG perdieron a Kristen Stewart.

Honestamente, creo que la omisión de Kristen Stewart tiene que ser la mayor sorpresa *en la historia* en las nominaciones a los premios SAG.

Como miembro del comité de nominaciones de los Premios SAG de este año, estoy muy decepcionado con las nominaciones. Ignorando la brillantez de películas más pequeñas como MASS, THE HUMANS, LANGUAGE LESSONS, además de una actuación vanguardista como la de Kristen Stewart en SPENCER. Es una pena.

La omisión de Kristen Stewart a los SAG y la inclusión de Jared Leto solo acaban de demostrar lo horribles que son las nominaciones nada de importancia se les da! — Chikorita (@hecorth) January 12, 2022

La ganadora del Oscar a mejor actriz siempre ha estado, como mínimo, nominada al SAG. Me jode decirlo pero Kristen Stewart se acaba de caer de la carrera. pic.twitter.com/UEQlaRjZSr — Dabi (@dabiconb) January 12, 2022

Enfadada porque no nominaron a Kristen Stewart en los SAG Awards pero feliz porque Evan Peters sí salió nominado. — Bea (@13eLucky) January 12, 2022

Los SAG no han nominado a Kristen Stewart a mejor actriz. pic.twitter.com/IyPfoXT556 — Duskfosla (@davidpmingo) January 12, 2022

No nominaron a Kristen Stewart a los SAG Awards, pero a Lady Gaga sí.



Empieza mi Joker Origin Story. pic.twitter.com/zUCthzplqa — Anna C. Grajales (@annacgrajales) January 12, 2022

