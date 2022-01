Andrew Garfield dice no quiere volver a interpretar a un personaje como Jim Bakker

Los meses recientes han sido excelentes para Andrew Garfield, quien poco a poco ha vuelto a la cima para reclamar su lugar de honor en la industria del entretenimiento Hollywood. Uno de sus más nuevos proyectos es The Eyes of Tammy Faye - 50%, cinta en la que interpreta a Jim Bakker, famoso telepredicador de Estados Unidos que fue acusado de fraude y abuso sexual, siendo posteriormente condenado a algunos años en prisión. Durante una entrevista con Los Angeles Times, Garfield habla sobre Bakker y sus deseos de no volver a tomar un papel como ese.

Los ojos de Tammy Faye es dirigida por Michael Showalter y nos presenta la historia del fulgurante ascenso y posterior descenso a los infiernos de la pareja de telepredicadores, Faye y Jim Bakker, en la década de los setenta y ochenta. Desde sus humildes comienzos hasta la creación de todo un imperio en torno a The PTL Club, el exitoso programa de televisión que estuvo en antena 15 años y les hizo famosos en todo el país. The Eyes of Tammy Faye se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre del año pasado y para noviembre estuvo disponible a través de streaming en Estados Unidos.

La entrevista con Los Angeles Times incluyó la presencia de otras populares estrellas de la industria como Peter Dinklage y Javier Bardem. Durante el encuentro, Garfield habló sobre lo difícil que resultó meterse la personalidad y vivencias del presentador:

Jim Bakker… Espero no volver a interpretar a alguien como Jim Bakker porque fue muy doloroso tener que sumergirme en eso. Se relaciona con algo que dijiste antes, Peter, sobre una sensación universal de miedo a no ser amado o miedo de ser visto tan profundamente que seremos expuestos como... una cáscara vacía, fraudulenta e inútil de un ser humano. Por lo que entendí de la investigación y por mi propia impresión, una pintura más que una fotografía, él vivía constantemente en ese lugar de miedo, lo que le obligaba a llenar su vida con toda esta excesiva riqueza material y pertrechos y llamarlo cristianismo.

Caso contrario al de Bakker es Jonathan Larson, personaje que Andrew Garfield interpretó en la aclamada Tick, Tick... Boom! - 93% y que hace algunos días le valió el Globo de Oro a Mejor Actor. La estrella de 38 años habla sobre lo que representó para él meterse en la piel del compositor, ofreciendo una íntima reflexión sobre la vida del famoso letrista.

Jon Larson estuvo cerca de lo inevitable que nos persigue a todos, que es la muerte, que es el tictac que escucha. Así lo interpreté yo, una especie de estruendo inconsciente, que él en algún lado sabe que no tiene mucho tiempo aquí para cantar su canción. Y su canción finalmente quedará inconclusa, como la de todos. Creo que para él, tiene que ver con lo que vivió Martha Graham, esto de la insatisfacción divina. Es esa carrera hacia esa imagen perfeccionada de lo que conocemos, esa imagen dentro de nosotros que sabemos que estamos destinados a crear, los regalos que se supone que debemos dar, en el corto período de tiempo que estamos aquí para darlos.

El futuro de Andrew Garfield luce brillante en estos momentos y seguramente lo veremos en más producciones que nunca. Por supuesto que todo el mundo está esperando su regreso en The Amazing Spider-Man 3 y lo cierto es que cualquier cosa podría pasar.

