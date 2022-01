Andrew Garfield confiesa que disfrutó mentir sobre su aparición en Spider-Man: Sin Camino a Casa

Durante la segunda mitad del 2021, Andrew Garfield acaparó la atención de todos. Entre rumores y filtraciones sobre Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%, mucha gente esperaba volver a verlo portando el traje del joven superhéroe y aprovechaban cualquier oportunidad para cuestionarlo al respecto. Parecería extraño que fuera él quien estuviera en la mira, cuando también estaban Tom Holland y Tobey Maguire para ser cuestionados.

En el caso de Holland, como protagonista, si recibió algunas preguntas al respecto, pero a pesar de ser reconocido por los spoilers que se le han escapado constantemente, en esta ocasión se negó a revelar detalles quizá por las nuevas estrategias para proteger información que ha impuesto Kevin Feige. Por otro lado, era muy difícil tener una oportunidad de cuestionar a Maguire al estar un tanto ausente de los sets de filmación y, por lo tanto, también de los programas de televisión.

Garfield se encontraba en plena promoción de Tick, Tick... Boom! - 93%, así que no tenía otra opción que acudir a entrevistas y responder a todo lo que le preguntaran. Pero que respondiera no significa que haya dicho la verdad, y eso lo sabemos ahora que la cinta Sony Pictures y Marvel Studios ya se estrenó, sin embargo, en ese entonces rompió muchos corazones cada vez que aseguraba que él no formaría parte del elenco y que las imágenes filtradas habían sido editadas con Photoshop.

En este momento la estrella de El Sorprendente Hombre Araña - 73% ya puede liberarse de la carga que significaba enfrentar cuestionamientos tanto por la prensa como por los fans, pero más que una carga parece que él aprendió a manejarlo de la manera más divertida. Durante una reciente entrevista con The Wrap, Andrew Garfield describió esta experiencia como algo estresante, pero extrañamente agradable.

Fue estresante, no voy a mentir. Fue bastante estresante pero también extrañamente agradable. Era como este juego masivo de Werewolf [un juego de mesa] que estaba jugando con periodistas y con gente adivinando, y fue muy divertido. Hubo momentos en los que dije: 'Dios, odio mentir'. No me gusta mentir y no soy bueno mintiendo, pero seguí enmarcándolo como un juego. Y seguí imaginándome puramente como un fanático de ese personaje, lo cual no es difícil de hacer.

Si bien Andrew se preguntó en más de una ocasión si estaba bien mentirles a sus fans, sobre todo, algo que le ayudó mucho a seguir con esta jugada fue mirarse a sí mismo como un fan que espera ver la película y preguntarse si le gustaría que el regreso de un personaje importante fuera una sorpresa o si preferiría estar adivinando y generar sus propias conclusiones. Al final, se dio cuenta que estas mentiras implicaban un gran trabajo de convencimiento, y de no hacerlo como lo hizo, quizá la experiencia de la audiencia habría sido diferente.

La respuesta de la reunión de los tres spider-man ha sido tan buena que eso se refleja en la taquilla mundial, y en lo satisfechos que salen los fans después de su épica entrada. Además, es de reconocer el hecho de que no hayan sido simples cameos, sino que cada uno aportó algo a la historia, y sobre todo, a la evolución del protagonista que ahora enfrentaría sus propias emociones, algo por lo que los otros dos ya habían pasado.